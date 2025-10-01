أخبار عالمية

إيران تُحذر: ترامب يتجه لإشعال الشرق الأوسط  بخططه

آياتي خيري

يبدو أن الأوضاع في الشرق الأوسط لن تهدأ سريعًا، فمازالت الأوضاع في غزة مشتعلة وكذلك الساحة الإيرانية وتشابكها مع إسرائيل والولايات المتحدة، حيث حذّر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، من تصرفات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب معتبراً أنها قد “تشعل النار” في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن بلاده لا تخشى الحرب ولكنها في الوقت ذاته “لن تبدأها”، مرحباً بزيارة المفتشين النوويين لبلاده والتأكد من حقيقة ما إذا كان النظام الإيراني بصدد بناء منشأة نووية أخرى تحت الأرض.

وقال بيزيشكيان في مقابلة على قناة NBCNEWS عندما سُئل عما إذا كان يشعر بالقلق إزاء حرب محتملة مقبلة بالقول:”لا نسعى للحرب ولا نخشى وقوعها”، مذكراً بما سبق وأن صرح به ترمب بأن “إدارته جاءت لإحلال السلام”، معتبراً أن “المسار الذي سلكوه سيُشعل المنطقة بأسرها”، موضحاً أن “إيران لم تبدأ حرباً، ولن تبدأ أي حروب أبداً”.

وتابع بيزيشكيان:”من يهاجمنا، سنبذل قصارى جهدنا لردّه بالقوة، وسنعزز قدراتنا يومياً لمنع أي شخص من مهاجمتنا”.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


