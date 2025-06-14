إيران تنتقم مُجددًا بـ تطور منتظر تفاجئ به تل أبيب قبل قليل.. وصدمة إسرائيلية جديدة

تطورات جديدة مستمرة تشعل الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، حيث شهدت الساعات الأخيرة تصعيدًا كبيرًا من جانب طهران، ردًا على الغارات الإسرائيلية المستمرة التي تسببت في مقتل عدد من القادة البارزين في الجيش الإيراني، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي عن تفعيل دفاعاته الجوية لاعتراض الصواريخ القادمة من إيران، بالتزامن مع دوي صافرات الإنذار، ومطالبات السكان بالبقاء في الملاجئ.

تطورات جديدة تشعل الأزمة بين إيران وإسرائيل

وفي تطور جديد، أفادت وكالة فارس للأنباء عن إطلاق إيران موجة جديدة من الصواريخ نحو إسرائيل، وتم وصفها بأنها الأكبر، لافتة إلى أن الحديث عن استنكار الرد الإيراني غير مبرر نهائيًا، ووثقت مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل سقوط الصواريخ على المباني في تل أبيب.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق إصابة 63 شخصًا جراء الضربات الصاروخية الإيرانية يوم الجمعة، كما أعلن جهاز الإطفاء الإسرائيلي عن استجابة فرقه لعدة حوادث تم وصفها بالكبرى، ناجمة عن الهجوم الصاروخي، لافتًا أنه تم إنقاذ أشخاص محاصرين في برج عالٍ.

سقوط أو ضحية إسرائيلية

وفي الوقت الذي تم فيه الإعلان عن إصابة العشرات من الإسرائيليين بسبب سقوط عدد من الصواريخ الإيرانية، كشفت تقارير رسمية عبرية، عن سقوط سيدة قتيلة جراء هذا الهجوم، في حين تواصل صافرات الإنذار دويها في الكثير من المناطق.