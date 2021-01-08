إيران تكشف عن قاعدة صواريخ جديدة على الخليج العربي

نشر الحرس الثوري الإيراني (IRGC) صورًا لقاعدة صواريخ جديدة تحت الأرض على ساحل الخليج العربي يوم الجمعة، وسط توترات متزايدة بين الجمهورية الإسلامية و الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، أن القاعدة هي واحدة من عدة قواعد تضم صواريخ بحرية استراتيجية للحرس الثوري، فيما يتعلق بالقاعدة الواقعة في مكان ما في محافظة هرمزجان.

وقال سلامي، بحسب صحيفة “مهر نيوز” الوطنية، إن منطقنا في الدفاع عن وحدة الأراضي واستقلال الوطن وإنجازات الثورة الإسلامية يزداد قوة.

تعزيز القدرات الدفاعية

تفاخر القائد أيضًا بأن مرفق الصواريخ البحرية الجديد يحتوي على صواريخ بعيدة المدى بدقة بالغة و “قوة تدميرية هائلة”.

وزعم سلامي أن القاعدة ستعزز القدرات الدفاعية لإيران، خاصة ضد “معدات الحرب الإلكترونية للعدو”.

وصل التوتر المتصاعد بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة إلى ذروته يوم الاثنين عندما احتجز الحرس الثوري ناقلة كورية جنوبية في مضيق هرمز.

تعرضت العلاقات بين الجانبين لضغط إضافي بعد أن سحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2015 وفرض عقوبات شديدة على البلاد.

كادت الأعمال العدائية أن تؤدي الى اندلاع حرب في كانون الثاني (يناير) 2020 بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية بطائرة مسيرة في العراق.

وقد أظهر كبار المشرعين الإيرانيين استعدادهم للعودة إلى المفاوضات مع الرئيس المنتخب جو بايدن، ومع ذلك، استمرت المؤسسة المحافظة القوية في البلاد في إشعال النيران بوعدها بتكثيف تخصيب اليورانيوم.

تحذير لأعداء ايران

كما تحدث الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم الجمعة في بث تلفزيوني مباشر أشاد فيه بالقدرات الدفاعية للبلاد.

وادعى أنه مع القدرة على إسقاط الطائرات بدون طيار وضرب قاعدة عين الأسد الجوية الأمريكية في العراق – رداً على مقتل سليماني – سيتعين على أعداء البلاد أن يأخذوا في الحسبان قدرة إيران على الدفاع عن نفسها عسكريًا.

قال الحرس الثوري الإيراني العام الماضي إنه بنى “مدن صواريخ” تحت الأرض على طول ساحل الخليج ، محذرا من “كابوس لأعداء إيران”.

وأشاد سلامي بتطورات الأنظمة الدفاعية الإيرانية، مسلطا الضوء على “التقدم الكبير على مستوى أنظمة الاستخبارات المستهدفة وأنظمة البحث وكذلك أنظمة الرادار الصاروخية”.