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إيران تعدم عميلا للموساد على أرضها

مهران الصعيدي

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم السبت، أنه تم إعدام عميل للموساد الإسرائيلي في منطقة جنوب شرق محافظة سيستان بلوشستان.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” أن عملية الإعدام جرت في مدينة زاهدان، عاصمة محافظة سيستان.

إيراني يحمل الجنسية الإسرائيلية

وأوضحت أن العميل المعدم “س م”، وهو مواطن إيراني يحمل الجنسية الإسرائيلية أيضا، وكان يعمل لصالح الموساد منذ عدة سنوات، وكان يشارك في عمليات تجسسية ضد إيران.

ويأتي إعدام العميل الإسرائيلي في وقت تتصاعد فيه التوترات بين طهران وتل أبيب، حيث اتهمت إيران إسرائيل بالمسؤولية عن سلسلة من الهجمات التي استهدفت منشآتها النووية والعسكرية في السنوات الأخيرة.
كما اتهمت إسرائيل إيران بدعم الإرهاب في المنطقة


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عن الكاتب:
مهران الصعيدي

كاتب صحفى، متخصص فى المجال الصحفى والإعلامى، لأكثر من ٢٥ عام.
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