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إيران تطلق موجة جديدة من الصواريخ إلى إسرائيل وأنباء عن وجود قتلى

آياتي خيري

كشف بيان صادر عن وكالة تسنيم الفارسية أن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت موجة جديدة من الصواريخ إلى إسرائيل.

موجة صواريخ جديدة

وقالت هيئة إذاعة جيش إسرائيل أن إيران أرسلت مجموعة من الصواريخ إلى أراضى دولة الاحتلال، مضيفة أن أجهزة الدفاع الإسرائليلية سوف تتعامل مع تلك الصواريخ.

وفي وقت سابق كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه جرى اعتراض معظم الصواريخ التي أطلقتها إيران، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأطلق الجيش الإيراني حوالى 200 صاروخ إلى أراضى دولة الاحتلال، اعترض أغلبها، إلا أن بعضها تمكن من اختراق دفاعات دولة الاحتلال، ليصيب بعض الأهداف فى مدينة تل أبيب، ويسبب مقتل مواطنة إسرائيلية.

رد إيراني على إسرائيل

جاءت صواريخ إيران للرد على الهجوم الإسرائيلى الذى شنته الدولة العبرية فى الساعات الأولى من فجر الجمعة، لتقتل قيادات إيرانية عسكرية بارزة، مثل رئيس الأركان، محمد باقرى، وقائد قوات الحرس الثورى، حسين سلامى، وعدد من علماء الذرة.

وفي سياق متصل، أكدت وسائل إعلام عبرية مقتل إسرائيلية أصيبت فى الهجمات الإيرانية التى جاءت كرد على هجوم الدولة العبرية الذى نفذ فى الساعات الأولى من فجر الجمعة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن إصابات طفيفة لحقت بأربعة مواطنين فى تل أبيب.

وأرسلت إيران أكثر من 200 صاروخ حتى الأن إلى الأراضى المحتلة فى فلسطين، ما أدى إلى هروب آلاف المواطنين فى دولة إلى الاحتلال الملاجئ.


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عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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