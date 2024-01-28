ذكرت وسائل إعلام رسمية بأن إيران قد نجحت في إطلاق ثلاثة أقمار اصطناعية بشكل متزامن للمرة الأولى يوم الأحد باستخدام صاروخ (سيمرغ) الحامل للأقمار الاصطناعية، والذي تم تطويره بواسطة وزارة الدفاع الإيرانية.

إيران تطلق بنجاح ثلاثة أقمار اصطناعية ومخاوف أوروبية من تطوير صواريخ طويلة المدى

ووفقًا للتقارير فإن واحدة من الأقمار الاصطناعية تزن 32 كيلوغرامًا بينما تزن الأقمار الاصطناعية الأخريان 10 كيلوغرامات لكل منهما.

وقد تم إرسال الأقمار الثلاثة إلى مدار قريب يبعد عن الأرض مسافة لا تقل عن 450 كيلومترًا.

وقد أشارت التقارير إلى أن القمرين الأصغر حجمًا موجهان لاختبار الاتصالات ضيقة النطاق وتكنولوجيا المواقع الجغرافية، في حين تم تصميم القمر الاصطناعي الأكبر الذي يحمل اسم (مهدا) بواسطة وكالة الفضاء الإيرانية لاختبار دقة صاروخ (سيمرغ) في نقل شحنات متعددة إلى الفضاء.

وكانت إيران قد أطلقت قمر اصطناعي يحمل اسم (ثريا) إلى المدار في وقت سابق من هذا الشهر باستخدام صاروخ تم تصنيعه من قبل الحرس الثوري، مما أثار مخاوف قوى أوروبية من أن إيران قد تستخدم تكنولوجيا إطلاق الصواريخ لتطوير أنظمة صواريخ باليستية طويلة المدى.

وفي ردها على انتقادات الدول الأوروبية بشأن إطلاق القمر الاصطناعي (ثريا) فقد رفضت إيران هذه الاتهامات وأكدت بأن تطوير التكنولوجيا السلمية في مجال الفضاء هو حق مشروع للبلاد.