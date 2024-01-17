إيران تشن هجمات على مقرات جيش العدل داخل باكستان

أعلنت إيران عن سلسلة هجمات استهدفت قواعد تابعة لجماعة (جيش العدل البلوشية) في باكستان يوم الثلاثاء.

وقد جاءت هذه الهجمات في استجابة لنشاطات الجماعة التي تعتبرها إيران تهديدًا لأمنها واستقرارها.

قصف لمواقع جماعة جيش العدل الباكستانية

وقد ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) التي تديرها الدولة بأن الهجمات تم تنفيذها باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة.

بينما أفادت وكالة (تسنيم) الإيرانية بأن المقرات الخاصية بجماعة (جيش العدل) في الأراضي الباكستانية تم تدميرها بفعل القصف الجوي والصاروخي.

وتعتبر جماعة (جيش العدل) نفسها مقاتلة من أجل استقلال محافظة سيستان وبلوشستان في إيران، والتي تعد الموطن الرئيسي للمجموعة العرقية البلوشية.

وتسعى الجماعة للحصول على حقوق أكثر للشعب البلوشي وتعبيره عن هويته الثقافية والسياسية.

وقد نفذت الجماعة سلسلة من الهجمات على قوات الأمن الإيرانية منذ تأسيسها، وتم تصنيفها كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة منذ عام 2010.