إيران ترسل رسالة قوية لإسرائيل: إعدام 4 متهمين بالتجسس

أعلنت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، يوم الجمعة، إعدام 4 أشخاص وصفتهم بـ”المخربين” على صلة بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد”.

وقالت الوكالة إن عمليات الإعدام تمت في إقليم أذربيجان الغرب في البلاد، وذلك بعد أن أدين المتهمون بـ”التجسس لصالح إسرائيل وجمع معلومات سرية عن المنشآت العسكرية والأمنية الإيرانية”.

وبحسب الوكالة، فإن المتهمين الأربعة هم:

وفاء هناري (32 عاماً)، وهي امرأة تعمل في جامعة أصفهان.

آرام عمري (35 عاماً)، وهو مهندس يعمل في شركة تصنيع الطائرات.

رحمان برهاز (28 عاماً)، وهو طالب في جامعة طهران.

نسيم نمازي (25 عاماً)، وهو صحفي يعمل في إحدى الصحف الإيرانية.

🔴 وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية: إعدام 4 “مخربين” مرتبطين بجهاز الاستخبارات الإسرائيليhttps://t.co/AL5fQHiXOH 📺 لآخر التطورات تابعونا على رابط البث المباشر

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وكانت إيران قد أعلنت، في وقت سابق من هذا الشهر، إعدام شخص خامس متهم بأنه عميل للموساد في إقليم سيستان وبلوخستان في جنوب شرق البلاد، وتأتي هذه الإعدامات في ظل التوتر المتصاعد بين إيران وإسرائيل، حيث تتهم إيران إسرائيل بمحاولة اغتيال شخصيات إيرانية بارزة، مثل العالم النووي محسن فخري زاده.

ردود الفعل

أدانت إسرائيل الإعدامات، ووصفتها بأنها “جريمة حرب”، وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، في بيان: “هذا عمل إرهابي للدولة الإيرانية، ويجب أن يحاسبوا على جرائمهم”.

من جانبها، رحبت الحكومة الإيرانية بالإعدامات، ووصفتها بأنها “رسالة واضحة للأعداء”، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في تغريدة على تويتر: “هذه الإعدامات هي رسالة واضحة للأعداء بأن إيران لن تسمح بانتهاك أمنها القومي”.

التحليل

تعكس هذه الإعدامات التوتر المتصاعد بين إيران وإسرائيل، حيث تسعى كل دولة إلى إثبات قوتها للأخرى، كما أنها تشير إلى أن إيران لن تتسامح مع أي تدخل من إسرائيل في شؤونها الداخلية.