إيران تتحدى وتتخذ قرار هام بشأن منشأتها النووية

آياتي خيري

يبدو أن الجمهورية الإيرانية الإسلامية، قررت عدم الإستلام للمطامع الإسرائيلية حول برنامجها النووي ومنشأتها متخذة قرارها بالإستمرار نحو أهدافها وإصلاح ماأفسده الطيران الإسرائيلي والأمريكي ، حيث أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامى، أنه سيتم ترميم المواقع النووية التى استهدفتها الهجمات الإسرائيلية والأمريكية.

واكد إسلامى – فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء (مهر) الإيرانية – إنه لن يتم إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، متعهدًا بإعادة بناء المنشآت النووية المتضررة رغم تهديد إسرائيل بشن المزيد من الهجمات.

ودافع إسلامي، الذى يشغل أيضًا منصب نائب الرئيس الإيراني، عن حق بلاده فى تطوير قدرتها النووية لأغراض سلمية.

وقال إسلامى أن ارتفاع نسبة التخصيب لا يعنى بالضرورة استخدامها فى الأسلحة، بل تحتاج إيران إلى تخصيب أعلى لأدوات القياس الدقيقة الخاصة بها، لافتًا إلى أن بلاده كانت تخضع لعقوبات لسنوات ولم تبيع أى بلد لها هذه العناصر، مشيرًا إلى أهمية هذه المنتجات لأنظمة سلامة المفاعلات وللعمليات الحساسة المستخدمة فى إدارة المفاعلات الإيرانية.

آياتي خيري

