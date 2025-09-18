أخبار عالمية

إنقاذ 700 حيوان بري بالبرازيل.. تفاصيل هامة ومثيرة

آياتي خيري

نفذت السلطات في البرازيل عملية (ساو فرانسيسكو) أنقذت خلالها أكثر من 700 حيوان بري من عصابات التهريب.

إنقاذ 700 حيوان بري بالبرازيل

وقالت الشرطة البرازيلية أنها أكبر عملية على الإطلاق لمكافحة الاتجار غير المشروع في الحياة البرية بالبلاد، وكشفت عن أكبر منظمة إجرامية تقوم بالمتاجرة في الحيوانات الفريدة بولاية ريو دي جانيرو.

وعلى صعيد متصل، أكد وزير البيئة البرازيلي برناردو روسي : “إنها إبادة صامتة لحيواناتنا، وهي جريمة تدمر النظم البيئية، وتهدد التنوع البيولوجي في البرازيل”.

وكشفت الشرطة، أن هذه التجارة تجلب ملايين الدولارات لصالح الجريمة المنظمة، من خلال شبكات تعمل منذ عقود باستخدام الصيادين وناقلي الحيوانات ومزوري الوثائق.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.