إنقاذ 700 حيوان بري بالبرازيل.. تفاصيل هامة ومثيرة

نفذت السلطات في البرازيل عملية (ساو فرانسيسكو) أنقذت خلالها أكثر من 700 حيوان بري من عصابات التهريب.

وقالت الشرطة البرازيلية أنها أكبر عملية على الإطلاق لمكافحة الاتجار غير المشروع في الحياة البرية بالبلاد، وكشفت عن أكبر منظمة إجرامية تقوم بالمتاجرة في الحيوانات الفريدة بولاية ريو دي جانيرو.

وعلى صعيد متصل، أكد وزير البيئة البرازيلي برناردو روسي : “إنها إبادة صامتة لحيواناتنا، وهي جريمة تدمر النظم البيئية، وتهدد التنوع البيولوجي في البرازيل”.

وكشفت الشرطة، أن هذه التجارة تجلب ملايين الدولارات لصالح الجريمة المنظمة، من خلال شبكات تعمل منذ عقود باستخدام الصيادين وناقلي الحيوانات ومزوري الوثائق.