إنضمام ممثلين جدد في مسلسل قطاع الطرق لن يحكموا العالم الموسم السابع

لا يزال الجمهور ينتظرون مسلسل قطاع الطرق لن يحكموا العالم الموسم السابع، فهو أحد أطول المسلسلات التلفزيونية التي تُعرض على قناة ATV، وأثاء إنتظار الإعلان عن الموسم الجديد من المسلسل، فقد تم الإعلان عن إنضمام 12 شخصية جديدة، وهي من الشخصيات التي يستعد الجمهور لإنتظارها، وكلها أسماء طموحة.

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تجري الإستعدادات للموسم السابع من مسلسل قطاع الطرق لن يحكموا العالم، والذي وصل إلى نهايته مع الحلقة 199 في الموسم السادس، ومن المنتظر أن يُعرض الموسم السابع قريبًا في نهاية شهر أكتوبر المقبل، وقد تأخر موعد عرض الحلقة الأولى من الموسم الجديد لعدة أسباب، وأهمها بعض الخلافات بين طاقم العمل والشركة المنتجة، بالإضافة إلى تغيير وإضافة طاقمٍ جديد للمسلسل.

تمت إضافة 12 شخصية جديدة إلى مسلسل قطاع الطرق لن يحكموا العالم الموسم السابع، ومنهم شخصيات كانت في مسلسل وادي الذئاب، وهذه الشخصيات هي Tardu Flordun و Ragıp Savaş و Burcu Binici و Hazım Körmükçü و Nurseli İdiz و Yosi Mizrahi و Uğur Yücel و Serdar Deniz و Levent Ülgen و Servet Pandur و Eren Vurdem و Alara Turan.

تُشير هذه الأسماء الطموحة التي تضم فريق العمل الجديد أيضًا إلى ان الموسم السابع سيكون طموحًا أكثر، وأن مسلسل قطاع الطرق لن يحكموا العالم سيكون من أكثر المسلسلات شهرة لهذا الموسم، بالإضافة إلى ذلك فهناك أخبار متداولة في وسط الدراما التركية، عن عودة راجي شاشماز لكتابة مسلسل قطاع الطرق، بعد إنفصال بهادير أوزديمير عن المسلسل ليكون متفرغًا لإنتاج مسلسله الشخصي، ولكن لم يتم تأكيد هذه الأخبار بعد.

وكما ذكرنا أعلاه عن الموسم السابع من مسلسل قطاع الطرق لن يحكموا العالم، فقد بدأ طاقم العمل في تصوير الحلقة الأولى من الموسم الجديد في بداية شهر أكتوبر الجاري، بينما كانت هناك بعض التصريحات ايضًا بأن الحلقة الأولى سيتم عرضها في نهاية شهر أكتوبر.