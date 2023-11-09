انسحب الجيش الإسرائيلي من مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم المخيم في وقت سابق ووقعت اشتباكات عنيفة أسفرت عن استشهاد 14 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 20 آخرين برصاص الجيش وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.

إنسحاب الجيش الإسرائيلي من مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة

وقد أكد الجيش الإسرائيلي أنه كان يجري عمليات في جنين وسيصدر بيانًا في وقت لاحق دون تقديم مزيد من التفاصيل، وتشير التقارير إلى حدوث مواجهات عنيفة في المخيم وأن الجيش يحاصر مدارس ومستشفى في مدينة جنين.

وقد استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة جنين ومخيمها وبلداتها.

وقد أعربت الوزارة عن استنكارها للقتلى والمصابين والتدمير الواسع النطاق للبنية التحتية والمنازل، وأشارت إلى أن الهجوم يستهدف المدنيين بما في ذلك الأطفال والنساء والطلاب والمعلمين.

وقد حذرت الوزارة من استغلال القوات الإسرائيلية لانشغال العالم بالعدوان على غزة وتداعياته وذلك بهدف تنفيذ مخططاتها الاستعمارية العنصرية وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية مما قد يؤدي إلى زيادة العنف وفقدان السيطرة في المنطقة.

وقد أكدت الوزارة أن السلطات الإسرائيلية تفرض عقوبات جماعية على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وتسعى لفرض تغييرات قسرية تخدم مصالحها الاستعمارية.

وقد ناشدت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل السريع لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي وضمان الامتثال لإرادة السلام الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين قبل فوات الأوان.