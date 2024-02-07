إلهام علييف يُتوقع اختياره لولاية رئاسية جديدة في أذربيجان

تم إجراء انتخابات مبكرة في أذربيجان يوم الأربعاء حيث قام الناخبون بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات متوقعة أن تؤدي إلى اختيار الرئيس الحالي إلهام علييف لفترة رئاسية جديدة تمتد لمدة 7 سنوات.

إلهام علييف يتوقع اختياره لولاية رئاسية جديدة في أذربيجان

وتأتي هذه الانتخابات بعد استعادة حكومة علييف السيطرة على (إقليم ناغورني كراباخ) الذي كان يسيطر عليه انفصاليون أرمن في السابق، وقد تولى علييف السلطة في أذربيجان منذ أكثر من 20 عامًا، وتعتبر هذه الدورة الانتخابية الخامسة له.

وقد أمر علييف بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في ديسمبر الماضي بعد وقت قصير من استعادة حكومته لإقليم كراباخ في عملية عسكرية ضد القوات العرقية الأرمنية، ويرجع تقديم موعد الانتخابات من أكتوبر 2025 إلى رغبة علييف في الاستفادة من شعبيته المتزايدة بعد الهجوم الناجح.

وسوف يجذب علييف الأضواء الدولية في نوفمبر المقبل حيث ستستضيف أذربيجان مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ.

وفي يناير الماضي فقد صرح علييف لقنوات تلفزيونية محلية بأنه يرغب في أن تكون الانتخابات بداية حقبة جديدة تتمتع خلالها أذربيجان بالسيطرة الكاملة على أراضيها، وأشار إلى أن الانتخابات سوف تجرى لأول مرة في إقليم كراباخ بعد استعادة السيطرة عليه.

وقد أعربت الناخبة سيفدا ميرزوييفا، البالغة من العمر 52 عامًا في العاصمة باكو عن نيتها بالإدلاء بصوتها في الانتخابات، وقالت إنها ستصوت للزعيم المنتصر إلهام علييف، وقد أشادت بدوره في استعادة الأراضي التي كانت محتلة لسنوات بالإضافة إلى تحقيقه العديد من الإنجازات وتوظيف الشباب.

وعلى الرغم من وجود 6 مرشحين آخرين يتنافسون ضد علييف في الانتخابات إلا أنه لا يوجد لديه منافس سياسي حقيقي.