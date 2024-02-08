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إلهام علييف يحقق فوزًا ساحقًا ويتولى رئاسة أذربيجان للمرة الخامسة على التوالي

عبد الرحمن عياد

في يوم الأربعاء فقد أظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات بأن إلهام علييف قد تم انتخابه رئيسًا لأذربيجان للمرة الخامسة على التوالي، حيث حصل علييف على نسبة 92.1% من الأصوات وذلك بعد إعلان نتائج الاقتراع من قبل 54.5% من الدوائر الانتخابية.
ويتولى علييف حكم الدولة الغنية بالنفط منذ عام 2003، عندما خلف والده حيدر علييف، وقد شهدت هذه الانتخابات منافسة بين علييف وستة مرشحين آخرين.
وفي العام 2018 فقد حقق علييف نسبة تصويت بلغت 86% في الانتخابات الرئاسية، في حين حصل على نسبة تصويت تقدر بحوالي 89% في عام 2008، وهي نتيجة غير مسبوقة.

إلهام علييف يحقق فوزًا ساحقًا ويتولى رئاسة أذربيجان للمرة الخامسة على التوالي

إلهام علييف يحقق فوزًا ساحقًا ويتولى رئاسة أذربيجان للمرة الخامسة على التوالي

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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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