في يوم الأربعاء فقد أظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات بأن إلهام علييف قد تم انتخابه رئيسًا لأذربيجان للمرة الخامسة على التوالي، حيث حصل علييف على نسبة 92.1% من الأصوات وذلك بعد إعلان نتائج الاقتراع من قبل 54.5% من الدوائر الانتخابية.

ويتولى علييف حكم الدولة الغنية بالنفط منذ عام 2003، عندما خلف والده حيدر علييف، وقد شهدت هذه الانتخابات منافسة بين علييف وستة مرشحين آخرين.

وفي العام 2018 فقد حقق علييف نسبة تصويت بلغت 86% في الانتخابات الرئاسية، في حين حصل على نسبة تصويت تقدر بحوالي 89% في عام 2008، وهي نتيجة غير مسبوقة.

إلهام علييف يحقق فوزًا ساحقًا ويتولى رئاسة أذربيجان للمرة الخامسة على التوالي