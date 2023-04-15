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إلقاء قنبلة دخان على رئيس وزراء اليابان أثناء خطاب انتخابي له

محمد صفوت

ألقى شخص ما، ما يُعتقد أنها قنبلة دخان، على رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم السبت، أثناء زيارته لميناء غربي اليابان لإلقاء خطاب انتخابي، ووفقًا لوكالة الأنباء “كيودو”، تحدث كيشيدا مع أحد مرشحي الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم عندما تم إلقاء الجسم المشتبه بـ”قنبلة دخان” عليه، لكنه لم يصب بأذى وتمكن من مغادرة المكان بأمان.

رئيس وزراء اليابان

أُلقي الجسم المشتبه بأنه قنبلة في ميناء سايكازاكي للصيد في مقاطعة واكاياما، حيث كان من المقرر أن يلقي كيشيدا خطابًا، وقد تم اعتقال شخص في المكان وفقًا لتقارير “الألمانية”.

حسب ما ذكرته وسائل الإعلام، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار في مكان الواقعة، وبعد إجلائه من المكان، استأنف كيشيدا نشاطه في إطار حملته الانتخابية، وأعرب عن اعتذاره للقلق الذي أصاب الناس.

رئيس وزراء اليابان

الجدير بالذكر أن شينزو آبي، رئيس الوزراء السابق في اليابان، تعرض لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي للحزب الليبرالي الديمقراطي في يوليو 2022، مما أدى إلى وفاته، وتم اعتقال الجاني في الحال.

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محمد صفوت

محمد صفوت، 25 سنة، عندي شغف وحب كبير للقراءة والتعلم، بحب أشارك معرفتي مع الناس عن طريق الكتابة بأسلوب شيق وممتع، قمت بالعمل في العديد من المواقع الإلكترونية الإخبارية ولدي خبرة في الأخبار التقنية

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