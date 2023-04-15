إلقاء قنبلة دخان على رئيس وزراء اليابان أثناء خطاب انتخابي له

ألقى شخص ما، ما يُعتقد أنها قنبلة دخان، على رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم السبت، أثناء زيارته لميناء غربي اليابان لإلقاء خطاب انتخابي، ووفقًا لوكالة الأنباء “كيودو”، تحدث كيشيدا مع أحد مرشحي الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم عندما تم إلقاء الجسم المشتبه بـ”قنبلة دخان” عليه، لكنه لم يصب بأذى وتمكن من مغادرة المكان بأمان.

أُلقي الجسم المشتبه بأنه قنبلة في ميناء سايكازاكي للصيد في مقاطعة واكاياما، حيث كان من المقرر أن يلقي كيشيدا خطابًا، وقد تم اعتقال شخص في المكان وفقًا لتقارير “الألمانية”.

حسب ما ذكرته وسائل الإعلام، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار في مكان الواقعة، وبعد إجلائه من المكان، استأنف كيشيدا نشاطه في إطار حملته الانتخابية، وأعرب عن اعتذاره للقلق الذي أصاب الناس.

الجدير بالذكر أن شينزو آبي، رئيس الوزراء السابق في اليابان، تعرض لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي للحزب الليبرالي الديمقراطي في يوليو 2022، مما أدى إلى وفاته، وتم اعتقال الجاني في الحال.