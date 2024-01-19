في وقت غير متوقع حيث كان الجميع في سعادة غامرة، والعروسين على موعد مع السعادة وبداية حياة جديدة، فجأه إنقلب الحال.

إلقاء القبض على نانسي ليلة زفافها.. والعريس خلع صورة لحظة إلقاء القبض عليها مصدرها جوجل

حيث قامت الشرطة بإلقاء القبض على العروس في ليلة زفافها بتهمة الابتزاز، كما تم نقلها إلى السجن وهي ترتدي فستان الزفاف الأبيض وتضع أصفاد.

سبب إلقاء القبض على نانسي

تعود الواقعة إلى المكسيك حيث قامت الشرطة المحلية برصد المتهمة “نانسي” وذلك فور وصولها هي وزوجها كليمنتي إلى الكنيسة للبدء في مراسم حفل زفافهما في نهاية شهر ديسمبر الماضي.

وخلال مداهمة المكان تمكن العريس، الملقب بـ “راتون” أو “الفأر”، من الفرار وهو مطلوب بنفس التهمة التي تم إلقاء القبض على نانسي بسبها.

إبتزاز وخطف

حيث يواجه الزوجان اتهامات بابتزاز تجار الدواجن بالمكسيك يوم 22 ديسمبر 2023 بالقرب من مكسيكو سيتي، بالاضافة الى اختطاف عدد أربعة عمال من متجر للدواجن.

وشملت مداهم الشرطة إلقاء القبض على واعتقال عدد ستة أشخاص آخرين بتهمة الاحتيال.

وأفادت السلطات أن مكافحة ابتزاز شركات الدواجن والبيض تسببت في خسائر تزيد عن 37.2 مليون جنيه إسترليني (800 مليون بيزو مكسيكي أو حوالي 47 مليون دولار) للعصابات الإجرامية.

وتم ذلك من خلال عمليات فاشلة بقيمة 16.8 مليون جنيه إسترليني (360 مليون بيزو مكسيكي) ومصادرة 24 عقارًا بقيمة 20.5 مليون جنيه إسترليني (440 مليون بيزو مكسيكي).