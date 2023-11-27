إلقاء القبض على مشتبه به في إطلاق نار على طلاب فلسطينيين في أمريكا

تم الإعلان يوم الاثنين أن قوات الشرطة ألقت القبض على مشتبه به في حادث إطلاق النار الذي أصاب ثلاثة طلاب جامعات فلسطينيين في بيرلينجتون ولاية فيرمونت الأميركية.

وفيما تقوم الشرطة بالتحقيق يُشتبه أن الحادث قد يكون جريمة كراهية.

ووفقًا لتقرير شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية فإن رجلاً يحمل مسدسًا أطلق النار على الطلاب الثلاثة في الشارع القريب من جامعة فيرمونت مساء يوم السبت ثم لاذ بالفرار.

وتم القبض على المشتبه به الذي يُدعى جيسونجيه إيتون ويبلغ من العمر 48 عامًا بعد ظهر يوم الأحد.

وقد أكدت الشرطة أن اثنين من الضحايا هما مواطنان أميركيان بينما يحمل الثالث إقامة قانونية في الولايات المتحدة وجميعهم في العشرينات من العمر.

وأضافت أن اثنين من الطلاب كانا يرتديان وشاحًا ثنائي اللون (أبيض وأسود) المعروف برمزه لدعم الفلسطينيين.

وفي بيان صادر عن جون موراد قائد شرطة بيرلينجتون قال: (في ظل الأوضاع المشحونة التي نمر بها، لا يمكن لأحد أن ينظر إلى هذا الحادث دون أن يشتبه في أنه جريمة مدفوعة بالكراهية).

وقد أصدرت عائلات الضحايا بيانًا مشتركًا في وقت سابق يوم الاثنين حثت فيه السلطات على التحقيق في حادث إطلاق النار باعتباره جريمة كراهية.

وقد ناشدت اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز وهي منظمة مقرها الولايات المتحدة أيضًا بالتحقيق في الحادث حيث قال عابد أيوب المدير التنفيذي للجنة: (نشهد زيادة غير مسبوقة في المشاعر المعادية للعرب والفلسطينيين، وهذا يُعد مثالًا آخر على تحول تلك الكراهية إلى عنف).

وقالت العائلات إن الضحايا هم هشام عورتاني من جامعة براون فيرود آيلاند، وكنان عبد الحميد من جامعة هافرفورد في بنسلفانيا، وتحسين أحمد من جامعة ترينيتي في ولاية كونيتيكت، وأضافت أن الثلاثة درسوا في مدرسة الفرندز الثانوية في رام الله بالضفة الغربية قبل التحاقهم بالجامعة.

وكان اثنان منهم في زيارة لمنزل عائلة الثالث خلال عطلة عيد الشكر.