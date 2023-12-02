إلغاء رحلات القطارات والطيران في ميونخ بسبب تساقط الثلوج الكثيفة

أعلنت شركة دويتشه بان الألمانية التي تدير نظام السكك الحديدية ومطار ميونخ عن إلغاء رحلات قطارات المسافات الطويلة ومئات الرحلات الجوية من وإلى المدينة في يوم السبت.

ويعود سبب الإلغاء إلى تساقط الثلوج بكثافة.

ووفقًا للموقع الرسمي لمطار ميونخ فمن المتوقع أن تتوقف الرحلات الجوية ولا تصل أو تغادر حتى الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي على الأقل.

وقد أفادت شركة دويتشه بان عبر موقعها الإلكتروني أن القطارات لم تتمكن من الوصول إلى المحطة المركزية في ميونخ، مشيرة إلى أنه من المتوقع استمرار التوقف طوال اليوم.

ونصحت الشركة المسافرين بإعادة حجز رحلاتهم.