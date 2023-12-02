أخبار عالمية

إلغاء رحلات القطارات والطيران في ميونخ بسبب تساقط الثلوج الكثيفة

عبد الرحمن عياد

أعلنت شركة دويتشه بان الألمانية التي تدير نظام السكك الحديدية ومطار ميونخ عن إلغاء رحلات قطارات المسافات الطويلة ومئات الرحلات الجوية من وإلى المدينة في يوم السبت.
ويعود سبب الإلغاء إلى تساقط الثلوج بكثافة.

ووفقًا للموقع الرسمي لمطار ميونخ فمن المتوقع أن تتوقف الرحلات الجوية ولا تصل أو تغادر حتى الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي على الأقل.

وقد أفادت شركة دويتشه بان عبر موقعها الإلكتروني أن القطارات لم تتمكن من الوصول إلى المحطة المركزية في ميونخ، مشيرة إلى أنه من المتوقع استمرار التوقف طوال اليوم.
ونصحت الشركة المسافرين بإعادة حجز رحلاتهم.


قد يهمك:

عن الكاتب:
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.