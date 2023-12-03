إكتشاف نهر نجمي عملاق بين المجرات يتدفق في الفضاء على بعد حوالي 300 مليون سنة ضوئية

اكتشف علماء الفلك نهرا نجميا عملاقًا يبلغ طوله 1.7 مليون سنة ضوئية، وهو الأطول من نوعه على الإطلاق.

وتم رصد النهر في مجموعة من المجرات تسمى مجموعة كوما، على بعد حوالي 300 مليون سنة ضوئية من الأرض.

ويُعتقد أن النهر تشكل من بقايا مجرة قزمة، تم تفكيكها بواسطة جاذبية المجرات الأكبر في المجموعة.

إكتشاف نهر من النجوم في الفضاء- مصدر الصورة موقع الخليج اليوم

ويعتبر الاكتشاف مفاجأة كبيرة، حيث من غير المتوقع أن يستمر شيء ضعيف مثل النهر النجمي لفترة طويلة في مثل هذه البيئة الديناميكية والمعقدة من حيث الجاذبية.

ومع ذلك، يمكن استخدام الاكتشاف لدراسة مجموعات المجرات بمزيد من التفصيل، بما في ذلك المادة المظلمة الغامضة الموجودة فيها.

ويأمل الباحثون في استخدام تلسكوبات أكبر للنظر عن كثب في هذا النهر النجمي العملاق، للعثور على المزيد من الأسرار التي يخبئها