إقالة جميع الرؤساء.. أول قرارات «إيلون ماسك» بعد استحواذه على «تويتر»

أصدر رجل الأعمال الكندي إيلون ماسك، مؤسس شركتي سبيس إكس وتسلا والذي يعد أغنى رجل في العالم، قرار بإقالة جميع رؤساء شركة «تويتر» بعد أتمامه صفقة الاستحواذ عليها مقابل 44 مليار دولار الخميس الماضي، وجاء ذلك اعتقادًا منه بأن قيادة الشركة ضللته بشأن عدد الحسابات المزيفة على منصة التواصل الاجتماعي، وهي مزاعم قد رفضتها الشركة سابقًا.

«ماسك» يقرر إقالة القيادة العليا لـ«تويتر»

وقالت مصادر مطلعة، وفقًا لـ «سكاي نيوز»، إن الملياردير الأمريكي أقال الرئيس التنفيذي لـ«تويتر»، باراج أجراوال، والمدير المالي نيد سيجال، ورئيسة الشؤون القانونية والسياسات فيجايا جادي، مؤكدة أن «أجراوال» و«سيجال» كانا في مقر الشركة في سان فرانسيسكو عند سماع هذا القرار، ومن ثم تم اصطحابهما إلى خارج المقر عن طريق الأمن.

7500 موظف في «تويتر» ينتظرون قرار الفصل

وفي ذات السياق، أكدت صحيفة نيويورك تايمز، حَسَبَ مصدر مطلع داخل الشركة، أن إيلون ماسك، يخطط لتسريح الموظفين في «تويتر» خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنه طلب من بعض المديرين وضع قوائهم بالأشخاص الذين سيتم تسريحهم، مؤكدة أنه أصدر قرار بخفض الوظائف فى كافة أقسام الشركة وسيتم تقليصها، وأنه لم يتم تحديد مقدار ما سيتم تسريحه من إجمالي 7500 موظف.

تحويل «تويتر» لشركة خاصة

وكان قد صرح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، سابقًا، بأنه سيحول «تويتر» إلى شركة خاصة، ويخفض قوة العمالة بها، ويلغى قواعد تعديل المحتوى ويجد سبل جديدة لجلب عائدات.