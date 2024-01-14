إفتتاح أكبر مصفاة للديزل ووقود الطائرات في نيجيريا

افتتحت أكبر مصفاة للديزل ووقود الطائرات في إفريقيا لبدء عمليات الإنتاج وهو إنجاز كبير لنيجيريا.

وقد أعلنت شركة دانغوتي عن بدء تشغيل المصفاة والتي تستطيع إنتاج 650 ألف برميل يوميًا.

وتعد هذه الخطوة أولى خطوات نيجيريا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود وتخفيض اعتمادها على وارداته.

مصفاة دانغوتي في نيجيريا

وتأمل شركة دانغوتي في طرح منتجات المصفاة في السوق هذا الشهر ولكنها لم تحدد متى ستصل المصفاة إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة أو متى ستبدأ بتكرير البنزين.

وتقع المصفاة في منطقة ليكي الحرة على أطراف مدينة لاغوس، على مساحة تبلغ 2635 هكتارًا وبلغت تكلفتها حوالي 19 مليار دولار.

ومن جانبها فقد أعربت الشركة عن سعادتها بهذا الإنجاز الهام واصفة إياه بيوم عظيم لنيجيريا.

وعلى الرغم من أن نيجيريا هي واحدة من أكبر منتجي النفط في إفريقيا وأكبر اقتصاد في القارة، إلا أنها تعتمد بشكل كبير على واردات الوقود والديزل بسبب ضعف قدرتها على تكرير النفط محلياً.

وقد تبادلت نيجيريا كميات كبيرة من النفط الخام بقيمة مليارات الدولارات بالبنزين المستورد، وذلك لسنوات من أجل الحفاظ على أسعار منخفضة في السوق المحلية.

وقد أدت هذه الواردات والدعم المقدم للاستهلاك إلى نفاد احتياطيات النقد الأجنبي في ظل تراجع إيرادات النفط ونقص العملات الأجنبية.

وعلى الرغم من التأخيرات التي واجهت المشروع إذ كان من المقرر افتتاح المصفاة في عام 2021 وتأجل إلى عام 2023، إلا أن افتتاح المصفاة يعد إنجازًا هامًا لنيجيريا.

ومنذ تولي الرئيس بولا أحمد تينوبو منصبه في مايو من العام الماضي فقد اتخذ إجراءات اقتصادية هامة وقام بتعويم العملة المحلية في إصلاحات اقتصادية يقول إنها سوف تجذب الاستثمار الأجنبي وتساهم في نمو طويل المدى.