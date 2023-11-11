شهدت بنغلاديش الدولة الفقيرة في جنوب آسيا إغلاق 150 مصنعًا في قطاع صناعة الملابس يوم السبت وذلك في إطار احتجاجات عمالية تطالب بزيادة الأجور وقد ردت الشرطة بتهمة ممارسة أعمال عنف ضد حوالي 11 ألف عامل وفقًا للسلطات.

إغلاق 150 مصنعًا في بنغلاديش واحتجاجات عمال الملابس

,تشهد بنغلاديش احتجاجات عنيفة منذ الشهر الماضي حيث يطالب عمال صناعة الملابس بتحسين أجورهم، وقد أسفرت هذه الاحتجاجات عن مقتل ثلاثة عمال على الأقل وتعرض أكثر من 70 مصنعًا للنهب والتخريب وفقًا لتقارير الشرطة.

وقد عرضت لجنة الحد الأدنى للأجور في قطاع الملابس هذا الأسبوع زيادة بنسبة 56.25٪ على الراتب الشهري الأساسي لعمال القطاع البالغ عددهم أربعة ملايين عامل ليصل إلى 12500 تاكا (104 يورو) ولكن رفضت النقابات هذا الاقتراح على الفور معتبرة إياه (سخيفًا).

وقد تصاعدت المواجهات بين الشرطة وحوالي 15 ألف عامل على أحد الطرق السريعة، وقام المحتجون بنهب مصنع توسوكا الكبير والعديد من المصانع الأخرى، وأفاد مفتش الشرطة مشرف حسين بأن الشرطة وجهت اتهامات لـ 11 ألف شخص مجهول الهوية بعد هجومهم على مصنع توسوكا للملابس.

وتعتاد الشرطة في بنغلاديش توجيه اتهامات لآلاف الأشخاص (دون تحديد أسمائهم) بعد حدوث احتجاجات كبيرة وأعمال عنف سياسي ويرى النقاد أن هذا التكتيك يستخدم لقمع المعارضين.

وتشكل الاحتجاجات للمطالبة بالأجور تحديًا كبيرًا لرئيسة الوزراء شيخة حسينة التي تحكم البلاد منذ عام 2009 في حين تواجه منافسة كبيرة من المعارضة مع اقتراب الانتخابات المقررة قبل نهاية يناير.

وتؤمن مصانع الملابس في بنغلاديش وعددها 3500 مصنع نحو 85 بالمئة من صادرات البلاد السنوية البالغة 55 مليار دولار، وهي تصدر ملابس العديد من العلامات التجارية العالمية الكبرى.

لكن ظروف العمل مزرية بالنسبة لقسم كبير من العاملين في هذا القطاع البالغ عددهم أربعة ملايين وغالبيتهم العظمى من النساء.

وذكر مسؤولو الشرطة لوكالة فرانس برس أن 150 مصنعًا أغلقت أبوابها في مدينتي أشوليا وغازيبور وهم المناطق الصناعية الرئيسية شمال العاصمة دكا وهذا يثير المخاوف من حدوث المزيد من الإضراب.

ويعاني قطاع صناعة الملابس في بنغلاديش من مشاكل هيكلية منذ فترة طويلة بما في ذلك ظروف عمل سيئة وأجور منخفضة جدًا.

ويُعَدُّ هذا القطاع من أكبر قطاعات صناعة الملابس في العالم ويعتمد بشكل كبير على القوى العاملة الرخيصة.

ومع ذلك فقد شهدت البلاد احتجاجات عمالية متزايدة في السنوات الأخيرة تطالب بتحسين الظروف والأجور.