إغلاق مداخل القدس بعد هجوم مسلح أوقع قتلى ومصابين

أفادت قناة الجزيرة في تقرير لها، نقلاً عن أذاعه الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن جهاز الأمن الداخلي “الشاباك” كشف في تحقيقاته الأولية أن منفذي الهجوم في مدينة القدس استقلا إحدى الحافلات قبل أن يشرعا في إطلاق النار على الركاب.

ووفقًا للمصادر الرسمية، أسفرت العملية عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

وعقب الحادث، أعلنت السلطات إغلاق جميع المداخل المؤدية إلى المدينة كإجراء احترازي، إلى جانب فرض انتشار أمني واسع لعناصر الجيش والشرطة في محيط الموقع. كما باشرت الأجهزة المختصة أعمال التمشيط والتحقيق لتحديد هوية المنفذين ودوافع العملية.

وأثارت التطورات الأخيرة ردود فعل واسعة في الأوساط الإسرائيلية، حيث وصف مسؤولون في الحكومة الهجوم بأنه “خطير ويستوجب تشديد الإجراءات الأمنية”، بينما دعا أعضاء في الكنيست إلى عقد جلسة طارئة لبحث تداعيات الحادث وسبل تعزيز الحماية داخل المدن.

وتسود حالة من الاستنفار الأمني، حيث تتابع الجهات المختصة مجريات التحقيق بالتعاون مع قوات الجيش، فيما لم تُكشف حتى الآن تفاصيل إضافية حول خلفيات الهجوم.