إغلاق برج إيفل في باريس بسبب إضراب الموظفين

في ظاهرة نادرة فقد تم إغلاق برج إيفل في باريس واحدة من المعالم الأكثر شهرة وجاذبية للزوار في العالم أمام الجمهور يوم الأربعاء في وقت يشهد أعلى مستوى للسياحة، وقد جاء هذا الإغلاق نتيجة إضراب الموظفين الذين يعملون في البرج وذلك وفقًا لإعلان الشركة المشغلة للموقع.

وقد تم تنظيم الإضراب من قبل موظفي برج إيفل ليوم واحد فقط بمناسبة الذكرى المئوية لوفاة المهندس غوستاف إيفل، وذلك في ذروة موسم احتفالات نهاية العام.

وقد انتقد الموظفون الإدارة الحالية التي تدير شركة SETE (الشركة المشغلة للموقع) وتقودها إلى طريق مسدود، وفقًا لنقابة الاتحاد العمالي العام (CGT).

وقد أعربت النقابة عن استياءها خصوصًا من نموذج طموح جدًا وغير قابل للتحقيق بسبب تقدير الميزانية بشكل مبالغ فيه، حيث تعتمد هذه التقديرات على توقعات حول وصول عدد زوار يبلغ 7.4 مليون زائر سنويًا وهو رقم لم يتم تحقيقه في السابق.

وفي عام 2022 فقد استقبل برج إيفل حوالي 5.9 مليون زائر وفقًا لأرقام الشركة المشغلة، وهو رقم قياسي منذ عام 2019 وظروف جائحة كوفيد 19.

وقد أشارت النقابة بشكل خاص إلى ارتفاع كبير في تكاليف صيانة وترميم هذا المعلم الشهير، والتي أصبحت لا يمكن تحملها ماليًا للشركة المشغلة، وقد تقدر تكلفة الأعمال المزمع تنفيذها بحوالي 352 مليون يورو وهو ارتفاع بنحو 128 مليون يورو منذ عام 2019.

وقد تم بناء برج إيفل في عام 1889 لاستضافة معرض باريس العالمي وسرعان ما أصبح رمزًا لفرنسا وعاصمتها.