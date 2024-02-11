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إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية في روسيا والمنافسة بين بوتين و3 مرشحين

عبد الرحمن عياد

أعلنت وكالة (تاس) يوم الأحد بأن باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في روسيا في مارس قد تم إغلاقه.

إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية في روسيا والمنافسة بين بوتين و3 مرشحين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وتشير التقارير إلى أن قائمة المرشحين تضم الرئيس فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى ثلاثة سياسيين يدعمون جميعًا الحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا.

ومن الملفت للنظر بأن المرشح الروسي المعارض للحرب بوريس ناديجدين، لم يتم تضمينه في القائمة بعدما منعته لجنة الانتخابات المركزية من الترشح يوم الخميس، وقد أوضحت اللجنة بأنها وجدت مخالفات في جمع التوقيعات المطلوبة لدعم ترشيحه.

وقد وصف ناديجدين الذي تم استبعاده من المنافسة الانتخابية الحرب في أوكرانيا بأنها خطأ فادح، وأعلن يوم الخميس بأنه سوف يقدم طعنًا ضد قرار اللجنة الانتخابية المركزية أمام المحكمة العليا في روسيا.

وتتكون القائمة الحالية من ثلاثة مرشحين هم: فلاديسلاف دافانكوف نائب رئيس مجلس الدوما الروسي  وعضو حزب الناس الجدد، وليونيد سلوتسكي زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي القومي المتطرف الموالي للكرملين، ونيكولاي خاريتونوف مرشح الحزب الشيوعي.

ويذكر أن بوتين (بعمر 71 عامًا) قد قرر خوض الانتخابات كمستقل وليس كمرشح لحزب روسيا الموحدة الحاكم.

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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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