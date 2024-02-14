إعلامي أمريكي شهير: “لقد استيقظوا أخيرًا على مشكلة عُمر بايدن”

“86 % من الأمريكيين باتوا يشعرون فجأة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن “كبير في السن” بحيث لا يمكنه تولي فترة ولاية ثانية “، إذ أن بايدن أصبح لا يتذكر أسماء رؤساء بعض الدول، بالإضافة إلى مواقفه المتضاربة في المؤتمرات والمحافل الدولية، وقد تسبب له هذا الأمر في كثير من الحرج.

شون هانيتي والرئيس الأمريكي - المصدر اليوتيوب

شون هانيتي: البيت الأبيض يواجه مشكلة مع تقدم عمر بايدن

هذا ما ناقشه شون هانيتي، مضيف قناة “فوكس نيوز”، في أحدث حلقات برنامجه، والتي سلط فيها الضوء على تدهور قدرات بايدن المعرفية، وادعى أن البيت الأبيض يواجه مشكلة كبيرة مع عمره.

استطلاع للرأي

كشف “هانيتي” أيضا أنه أجرى استطلاعا للرأي في برنامجه على شبكة ABC News أظهر أن 86% من الأمريكيين يعتقدون أن بايدن أكبر من أن يقضي فترة رئاسية أخرى، مؤكدا أن التدهور المعرفي لـ “بايدن” يزداد سوءًا مع مرور الوقت.

يعتقد “هانيتي” أن عمر جو بايدن وتدهوره المعرفي أصبح مشكلة كبيرة للبيت الأبيض، ويرى أن الأمريكيين قد أدركوا أخيرًا هذه المشكلة، وأنهم لا يعتقدون أن بايدن قادر على قيادة البلاد لفترة رئاسية أخرى.

كما سخر “هانيتي” من نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي أكدت استعدادها للقيام بمهام رئيس الولايات المتحدة، على الرغم من أنها تواجه انتقادات؛ بسبب شعبيتها المنخفضة، وقال هانيتى إنها أقل شعبية من بايدن، وأنها “مستعدة جدًا” لتولي المنصب، حسب قوله.

لكن للرئيس الأمريكي بايدن رأيا آخر، حيث أكد في أكثر من لقاء تلفزيوني أن صحته وذاكرته بخير، وأنه ما زال يمارس عمله كرئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية بكل نشاط وجديه، رافضا أي أحاديث أو شائعات تدور عنه بشأن تدهور حالته الصحية أو إصابته بـ”الزهايمر”.

معلومات عن الإعلامي شون هانيتي:

إعلامي وكاتب وناقد سياسي محافظ أمريكي.

يُعد أحد أكثر مضيفي البرامج الحوارية شهرةً في الولايات المتحدة.

يُقدم برنامجه الإذاعي “The Sean Hannity Show” الذي يُتابْع من قبل ملايين المستمعين، فى الولايات المتحدة الأمريكية.

يُعتبر أحد أكثر الأصوات المحافظة نفوذاً في الولايات المتحدة.