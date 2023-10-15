إعادة 34 طفلاً روسياً من أبناء مسلحي تنظيم داعش من سوريا

تعاونت روسيا مع السلطات السورية والإدارة الذاتية الكردية لإعادة 34 طفلاً من أبناء مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي من سوريا.

إعادة 34 طفلاً روسياً من أبناء مسلحي تنظيم داعش من سوريا

وقد أعلنت المفوضة الروسية لشؤون الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا عن هذا الإنجاز الإنساني عبر تطبيق (تيليجرام).

وتتراوح أعمار الأطفال بين 4 و16 عامًا، وتم تسليمهم إلى أهاليهم بعد أن كانوا يعيشون في مخيمات للاجئين.

وفي منطقة شرق الفرات فقد أعربت لفوفا بيلوفا عن شكرها للسلطات السورية والجانب الكردي على تعاونهم الإنساني.

ويذكر أن عمليات إعادة النساء والأطفال المتورطين مع داعش إلى بلدانهم قد تمت بصورة متقطعة في السنوات الأخيرة نظرًا لتوتر الدول الأجنبية وخاصة الدول الغربية في استعادة هؤلاء الأشخاص.

وتعد روسيا واحدة من الدول الرائدة في عمليات إعادة المواطنين من سوريا والعراق حيث قاتل نحو 4500 روسي في صفوف داعش، وينحدرون بشكل خاص من القوقاز.

وفي عام 2017 اتخذت روسيا قرارًا منهجيًا بإعادة أبناء المتشددين إلى وطنهم.

وهذه الخطوة تعزز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وتؤكد التزام روسيا بمحاربة التطرف وتأمين عودة الأطفال إلى بيئة آمنة ومستقرة.

ومن المتوقع أن تستمر جهود روسيا في إعادة المزيد من الأطفال إلى وطنهم في المستقبل القريب.