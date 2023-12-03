أخبار عالمية

إعادة فتح مطار ميونخ بعد إغلاقه بسبب تساقط الثلوج

عبد الرحمن عياد

تم استئناف رحلات مطار ميونخ الذي يُعتبر ثاني أكبر مطارات ألمانيا يوم الأحد بعد إغلاقه بسبب تساقط الثلوج الكثيف.
وقد أعلنت الشركة المشغلة عن استئناف بعض الرحلات ولكن مع وجود قيود على الحركة الجوية.

وقد تم إلغاء حوالي 320 رحلة من أصل 760 رحلة كانت مقررة يوم السبت بسبب الطقس الشتوي القارس في ولاية بافاريا.
كما تأثرت خدمات السكك الحديدية بشدة في الولاية حيث توقفت محطة السكك الحديدية الرئيسية في العاصمة ميونخ بشكل فعلي.
وقد تم إلغاء خدمات السفر على مسافات طويلة وتضررت خدمات السفر الإقليمية بشدة أيضًا وفقًا للشركة المشغلة للسكك الحديدية.

وفي يوم أمس فقد تم تعليق حركة الطيران في مطار ميونخ الواقع في جنوب ألمانيا بسبب تساقط الثلوج مما تسبب في تأخير رحلات في مطار فرانكفورت إذ تم تحويل حوالي 20 طائرة إليه.


قد يهمك:

عن الكاتب:
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.