إعادة فتح مطار ميونخ بعد إغلاقه بسبب تساقط الثلوج

تم استئناف رحلات مطار ميونخ الذي يُعتبر ثاني أكبر مطارات ألمانيا يوم الأحد بعد إغلاقه بسبب تساقط الثلوج الكثيف.

وقد أعلنت الشركة المشغلة عن استئناف بعض الرحلات ولكن مع وجود قيود على الحركة الجوية.

وقد تم إلغاء حوالي 320 رحلة من أصل 760 رحلة كانت مقررة يوم السبت بسبب الطقس الشتوي القارس في ولاية بافاريا.

كما تأثرت خدمات السكك الحديدية بشدة في الولاية حيث توقفت محطة السكك الحديدية الرئيسية في العاصمة ميونخ بشكل فعلي.

وقد تم إلغاء خدمات السفر على مسافات طويلة وتضررت خدمات السفر الإقليمية بشدة أيضًا وفقًا للشركة المشغلة للسكك الحديدية.

وفي يوم أمس فقد تم تعليق حركة الطيران في مطار ميونخ الواقع في جنوب ألمانيا بسبب تساقط الثلوج مما تسبب في تأخير رحلات في مطار فرانكفورت إذ تم تحويل حوالي 20 طائرة إليه.