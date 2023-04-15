إطلاق نار كثيف وتصاعد التوتر بين قوات الجيش والدعم السريع

تحدَّث شهود عيان عن تحرك دبابات تابعة للجيش السوداني نحو المنطقة التي يتمركز فيها قوات الدعم السريع، ويتصاعد التوتر بين الجانبين، فيما سُمع دوي إطلاق نار كثيف جنوب العاصمة السودانية الخرطوم في الصباح، ويشير شهود عيان إلى وجود أصوات إطلاق نار كثيف جنوب الخرطوم، دون معرفة مصدرها حتى الآن، في حين تتحرك دبابات باتجاه المدينة الرياضية – جنوب الخرطوم، حيث تدور الاشتباكات.

ووفقًا لرويترز، يُفيد شهود عيان باندلاع اشتباك بالقرب من قاعدة عسكرية في منطقة مروي شمال السودان، فيما تنتشر قوات الجيش بشكل واسع بالقرب من القصر الرئاسي في الخرطوم، وتتجدد الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وحذر الجيش يوم الخميس من احتمالية مواجهة بين قواته وقوات الدعم السريع بعد نشر وحدات تابعة لها.

تمّ بدء إعادة نشر قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى، في وقتٍ يشهد محادثات تمّ بدءها الشهر الماضي حول دمج هذه القوات شبه العسكرية في الجيش، وذلك في إطار خطة انتقالية تهدف إلى الوصول إلى انتخابات جديدة.

وفي وقتٍ لاحقٍ، أفاد وسطاء بأنّ القائد العام للجيش، عبدالفتاح البرهان، والقائد العام لقوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، جاهزان لاتخاذ خطواتٍ تهدف إلى تهدئة التوتر بين قواتهما.

من جانبها أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن قلقها الشديد إزاء الاشتباكات التي تجري بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدد من المدن السودانية.

وناشد الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، بأن يتم وقف إطلاق النار فوراً وعودة الأطراف المتنازعة إلى طاولة الحوار وإظهار الحكمة والعقلانية.

كما أعرب الأمين العام عن ثقته في قدرة وحكمة الشعب السوداني وقيادته على تجاوز هذه الأزمة بالتفاوض والحوار، وأكد على ضرورة تهدئة الوضع والعمل على تحقيق السلام والاستقرار في السودان.