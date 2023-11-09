إطلاق نار على مدارس يهودية في مونتريال بكندا

أعلنت الشرطة في كندا عن وقوع إطلاق نار في ساعات الليل على مدرستين يهوديتين في مدينة مونتريال، وقد استنكر رئيس الوزراء جاستين ترودو هذا الحادث بشدة.

وقد أفادت الشرطة بعثورها على آثار رصاص على أبواب المدرستين اليهوديتين في مونتريال في صباح اليوم التالي، وأوضحت أن إطلاق النار قد وقع خلال ساعات الليل حيث كانت المباني خالية من الطلاب والمعلمين ولم يصب أي شخص بأذى.

وعلق ترودو قائلاً: ( أن أكون واضحاً جداً، ندين هذا العنف العدواني الموجه ضد السامية بأشد العبارات)، ويأتي تصريحه هذا في ضوء زيادة مرعبة في حالات معاداة السامية والإسلاموفوبيا خلال الفترة التي شهدت فيها تصاعدًا في التوترات بين إسرائيل وحركة حماس.

وقد ناشد فرانسوا لوغو رئيس وزراء مقاطعة كيبيك السكان بالحفاظ على الهدوء في ظل هذا الحادث، وذلك بعد المواجهة التي وقعت بين مجموعتين من الطلاب في جامعة مونتريال يوم الأربعاء. وقد تسببت هذه المواجهة في إصابة ثلاثة أشخاص وفقًا لإعلان الجامعة والشرطة التي تدخلت للسيطرة على الوضع.

وقد لاحظت الجامعة زيادة مقلقة في حوادث الإرهاب في الأيام الأخيرة بما في ذلك رسم صلبان معقوفة الخاصة بالنازية ونشر دعوات للكراهية عبر الإنترنت.

وقد دعا رئيس وزراء كيبيك قوات الشرطة لتهدئة التوترات والجهود في ضبط الأمن، ولم يستبعد اتخاذ إجراءات مثل منع التجمعات المتعلقة بالصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع فقد أعلنت شرطة مونتريال فتح تحقيق بعد أن تم رمي زجاجات حارقة على كنيس في المدينة.