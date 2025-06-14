إطلاق نار على عضوين فى مجلس الشيوخ الأمريكى.. تفاصيل

قال تقرير صادر عن محطة “إن بى سى نيوز” الأمريكية أن عضوين ديمقراطيين فى مجلس الشيوخ الأمريكى فى شرق مينيسوتا تعرضا لإطلاق النار اليوم السبت، ولا تتوفر معلومات كافية عن المشتبه به حتى الآن.

الضحايا

وأكدت الشبكة إن الضحيتين هما عضو مجلس الشيوخ جون هوفمان ونائبة الولاية ميليسا هورتمان، كلاهما عضو في الحزب الديمقراطي.

وعلق حاكم مينيسوتا، تيم والز، في بيان صباح السبت قائلًا أنه أُطلِع على الوضع في ضاحيتي تشامبلين وبروكلين بارك، الواقعتين في منطقة مينيابوليس الحضرية. وسيُعقَد مؤتمر صحفي لتقديم المزيد من المعلومات.

عنف سياسي

وأضافت الشبكة إن حوادث إطلاق النار هذه تأتي في وقتٍ أصبح فيه العنف السياسي أكثر شيوعًا في الولايات المتحدة، على الرغم من أن الغالبية العظمى من الأمريكيين لا يؤيدونه، وفقًا لاستطلاع أجرته جامعة شيكاغو.

وأكد الحاكم تيم والز إن “عمليات إطلاق نار مستهدفة” وقعت في شرق مينيسوتا.

وقال والز عبر موقع X السبت: “تلقيت إحاطة هذا الصباح بشأن حالة مستمرة تتضمن إطلاق نار مستهدف في شامبلين وبروكلين بارك”. وأضاف: “إدارة السلامة العامة في مينيسوتا وسلطات إنفاذ القانون المحلية متواجدة في موقع الحادث. سنشارككم المزيد من المعلومات قريبًا”.

ولم يُدلِ والز بأي تفاصيل إضافية حول عمليات إطلاق النار.