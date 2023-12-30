أخبار عالمية

إطلاق سراح المواطنين الكوريين في نيجيريا

عبد الرحمن عياد

أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية عن إطلاق سراح المواطنين اللذين تم اختطافهما في نيجيريا قبل عدة أسابيع.
وكان الرجلان قد تعرضا للاختطاف بعد أن نصب مسلحون كمينًا لقافلتهما في منطقة دلتا النيجر المنتجة للنفط في نيجيريا في يوم 12 ديسمبر.
وقد أسفرت الحادثة عن مقتل أربعة جنود كانوا يحرسون المجموعة بالإضافة إلى سائقين مدنيين.

وقد أكدت السلطات الكورية الجنوبية أن المواطنين الكوريين في حالة صحية جيدة، حيث خضعوا للفحوصات الطبية في المستشفى ومن ثم نقلوا إلى منطقة آمنة، وقد تمكنا من الاتصال بعائلتهم لتطمئن على سلامتهم.

ولم تكشف الوزارة عن تفاصيل حول كيفية إطلاق سراح المواطنين الكوريين.
وعلى الرغم من تراجع هجمات المسلحين في منطقة دلتا النيجر، إلا أن المنطقة لا تزال مضطربة وتعاني من سرقة النفط الخام وتخريب خطوط الأنابيب، مما يؤثر سلبًا على إنتاج النفط في نيجيريا.


قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of عبد الرحمن عياد
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2024 لشركة نجوم مصرية®، جميع الحقوق محفوظة.