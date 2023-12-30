إطلاق سراح المواطنين الكوريين في نيجيريا

أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية عن إطلاق سراح المواطنين اللذين تم اختطافهما في نيجيريا قبل عدة أسابيع.

وكان الرجلان قد تعرضا للاختطاف بعد أن نصب مسلحون كمينًا لقافلتهما في منطقة دلتا النيجر المنتجة للنفط في نيجيريا في يوم 12 ديسمبر.

وقد أسفرت الحادثة عن مقتل أربعة جنود كانوا يحرسون المجموعة بالإضافة إلى سائقين مدنيين.

وقد أكدت السلطات الكورية الجنوبية أن المواطنين الكوريين في حالة صحية جيدة، حيث خضعوا للفحوصات الطبية في المستشفى ومن ثم نقلوا إلى منطقة آمنة، وقد تمكنا من الاتصال بعائلتهم لتطمئن على سلامتهم.

ولم تكشف الوزارة عن تفاصيل حول كيفية إطلاق سراح المواطنين الكوريين.

وعلى الرغم من تراجع هجمات المسلحين في منطقة دلتا النيجر، إلا أن المنطقة لا تزال مضطربة وتعاني من سرقة النفط الخام وتخريب خطوط الأنابيب، مما يؤثر سلبًا على إنتاج النفط في نيجيريا.