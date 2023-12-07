إضراب سائقي القطارات الألمان بعد فشل المفاوضات مع الشركة المشغلة

دعت نقابة سائقي القطارات في ألمانيا المعروفة باسم (جي دي إل) أعضائها إلى الإضراب لمدة 24 ساعة هذا الأسبوع بعد انهيار المحادثات مع شركة السكك الحديدية الرئيسية المشغلة.

وقد أعلنت النقابة أن الإضراب سيؤثر على خدمات الركاب التي تديرها شركة (دويتشه بان) المملوكة للدولة من الساعة العاشرة من مساء الخميس حتى الساعة 10 مساء الجمعة، ومن المقرر أيضًا أن تنظم قطارات الشحن إضرابًا من الساعة السادسة مساءً يوم الخميس.

وتأتي هذه الخطوة بعد إضراب استمر لمدة 20 ساعة في 16 نوفمبر، وعلى الرغم من أن (الضربات التحذيرية المحدودة ) هي تكتيك شائع في مفاوضات الأجور في ألمانيا، إلا أن نقابة (جي دي إل) قد توسع نطاق عملها قريبًا، وفي 24 نوفمبر أعلن رئيس النقابة كلاوس فيسلسكي أن المحادثات مع دويتشه بان قد فشلت بعد جولتين فقط من المفاوضات.

وتجري النقابة حاليًا استفتاءًا بين أعضائها بشأن إضرابات شاملة ومن المقرر الإعلان عن نتائج الاستفتاء في 19 ديسمبر.

وتتمحور المطالبة الرئيسية للنقابة حول تقليص ساعات عمل عمال المناوبات من 38 إلى 35 ساعة في الأسبوع دون تخفيض الأجر مما يعارضه أصحاب العمل.

وتسعى النقابة أيضًا للحصول على زيادة شهرية قدرها 555 يورو (600 دولار) للموظفين بالإضافة إلى مكافأة مرة واحدة تصل إلى 3000 يورو لمواجهة التضخم في ألمانيا.

ومن جانبها فقد أعلنت شركة دويتشه بان أنها قدمت عرضًا يصل إلى زيادة بنسبة 11 في المئة، وتم التوصل إلى تسوية في وقت سابق من هذا العام بين شركة السكك الحديدية ونقابة المنافسة إي في جي بعد أن قبل الطرفان اقتراحًا من قبل المحكمين.