إصابة ستة أشخاص بإطلاق نار في محطة مترو نيويورك

أعلنت مديرية الإطفاء في مدينة نيويورك الأميركية بأن ستة أشخاص قد أصيبوا بالرصاص في إطلاق نار قد وقع في مترو أنفاق المدينة في وقت مبكر من مساء يوم الإثنين، وقد وصفت حالة أحدهم بأنها حرجة.

وقد ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن مسلحًا أو اثنين أطلقا النار على ركاب كانوا ينتظرون القطار في محطة برونكس، وقد تم نقل الجرحى الستة إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج.

وقد وقع إطلاق النار في محطة ماونت إيدن أفينيو التي يمر القطار فوق الأرض، ورغم أن بعض التقارير الإعلامية المحلية قد أفادت بوفاة أحد الجرحى في المستشفى، إلا أنه لم يتم تأكيد هذه المعلومة من مصدر رسمي.

ويقع حي برونكس في شمال نيويورك ويُعتبر أحد أفقر أحياء المدينة بعدد سكان يبلغ 8.5 مليون نسمة.

وقد أظهرت لقطات تلفزيونية جوية لمحطة المترو القطار متوقفًا وعناصر الشرطة والمحققين المدنيين منتشرين في الموقع.

وتشهد نيويورك تراجعًا في معدلات الجريمة بسبب جائحة (كوفيد 19) وخاصة في جرائم القتل بالأسلحة النارية.

وتفرض السلطات في نيويورك قيودًا صارمة على حمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة، مقارنة ببعض المدن والولايات الأخرى في الولايات المتحدة.