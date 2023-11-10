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إصابة خمسة جنود إسرائيليين في هجمات متبادلة على الحدود مع لبنان

عبد الرحمن عياد

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الجمعة عن تعرض خمسة من جنودها للإصابة شمال البلاد قرب الحدود مع لبنان، وتم وصف حالة أربعة منهم بأنها خطيرة.
وقد أوضح الجيش الإسرائيلي أن ثلاثة من الجنود تعرضوا لإصابات خطيرة جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان صوب موقع عسكري قرب بلدة المنارة في وقت سابق من يوم الجمعة.
وأضاف البيان أن جندياً رابعاً أصيب بجروح خطيرة بينما أصيب جندي خامس بجروح متوسطة في هجوم بواسطة طائرة بدون طيار استهدفت الحدود الشمالية مع لبنان في فترة ما بعد الظهر.
وقد أشار البيان إلى نقل الجنود الخمسة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وقد سبق أن أعلن حزب الله في وقت سابق من يوم الجمعة استهداف تجمعات إسرائيلية وتسببها في أضرار مباشرة عبر هجمات صاروخية واستخدام طائرات مسيرة.

إصابة خمسة جنود إسرائيليين في هجمات متبادلة على الحدود مع لبنان

إصابة خمسة جنود إسرائيليين في هجمات متبادلة على الحدود مع لبنان

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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي
مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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