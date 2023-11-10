أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الجمعة عن تعرض خمسة من جنودها للإصابة شمال البلاد قرب الحدود مع لبنان، وتم وصف حالة أربعة منهم بأنها خطيرة.

وقد أوضح الجيش الإسرائيلي أن ثلاثة من الجنود تعرضوا لإصابات خطيرة جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان صوب موقع عسكري قرب بلدة المنارة في وقت سابق من يوم الجمعة.

وأضاف البيان أن جندياً رابعاً أصيب بجروح خطيرة بينما أصيب جندي خامس بجروح متوسطة في هجوم بواسطة طائرة بدون طيار استهدفت الحدود الشمالية مع لبنان في فترة ما بعد الظهر.

وقد أشار البيان إلى نقل الجنود الخمسة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقد سبق أن أعلن حزب الله في وقت سابق من يوم الجمعة استهداف تجمعات إسرائيلية وتسببها في أضرار مباشرة عبر هجمات صاروخية واستخدام طائرات مسيرة.

إصابة خمسة جنود إسرائيليين في هجمات متبادلة على الحدود مع لبنان