إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين في تبادل لإطلاق النار مع حزب الله اللبناني

قال الجيش الإسرائيلي اليوم السبت أنه رد على هجوم بقذائف هاون على مزارع شبعا قرب الحدود مع لبنان، مما تسبب في إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “تم رصد عدد من القذائف المنطلقة من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة جبل دوف (مزارع شبعا)”.

وأضاف البيان: “قوات الجيش الإسرائيلي تهاجم الآن مصدر إطلاق النار”.

ونشرت وكالة الأناضول للأنباء أن قصفاً صاروخياً استهدف موقعاً إسرائيلياً في رويسة العلم ومواقع أخرى في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا جنوب لبنان.

وردا على الهجوم أطلقت قوات الاحتلال قذائف مدفعية باتجاه الحدود اللبنانية حسب مراسل الاناضول.

من جهة أخرى أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية أنها هاجمت مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا بالصواريخ الموجهة وقذائف الهاون.

وقال حزب الله في بيان له: “إن المقاومة هاجمت المواقع الصهيونية في مزارع شبعا المحتلة بالصواريخ الموجهة وقذائف الهاون، وألحقت أضرارا دقيقة ومباشرة بالعدو” حسب ما نقلته قناة المنار التابعة لحزب الله.

وشملت المواقع المستهدفة حسب البيان الرادار ورويسات العلم والسمكة وزبدين والرمثا.

وتتشبت لبنان بمنطقة مزارع شبعا الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 وتعتبرها أراضٍ لبنانية.