إشعاراً أخيراً.. تحذير عاجل بالصور والأسماء من الجيش الإسرائيلي لقادة حماس

تستهدف الطائرات الإسرائيلية خلال هذه الفترة حي الشجاعية شرقي مدينة غزة بالعديد من الغارات الجوية، والتي أسفرت عن وقوع العديد من الشهداء والجرحى والمصابين، وسط حالة من الخوف الشديد بين المدنيين وخاصة الأطفال، حيث وجه الجيش الإسرائيلي تحذيراً جديداً شديد اللهجة لعدد من الأشخاص من قادة حماس، مؤكده لهم أنه التحذير الأخير وعليهم اتباع التعليمات التي أصدرها خلال الفترة الماضية.

قصف حي الشجاعية

هدد “أفيخاي أدرعي” المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد الموافق 2 ديسمبر 2023 بمهاجمة حي الشجاعية بقوة نارية كبيرة، وقال من خلال بيان مقتضب قام بنشره على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “اكس”، أن هذا البلاغ موجه لقادة في حي الشجاعية.

جاء نص البيان الذي نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي:

“هذا البلاغ موجه لقادة كتيبة الشجاعية في حماس”

حيث حذر هؤلاء القادة من أن هذا هو الإشعار هو الأخير، وأكد أن جميع قادة حماس في حي الشجاعية الذي تعرض أمس السبت لغارات عنيفة مستهدفون خلال الفترة القادمة، وشدد الجيش الإسرائيلي أنه سوف يعمل بقوة شديدة للغاية في الحي، وذلك من أجل تفكيك البنية التحتية لحركة حماس.

مقتل قادة من حماس

واعتبر الجيش أنه لا يوجد خيار أمام قادة حماس، الذين تم نشر صورهم ضمن التغريده التي تم نشرها عبر الحساب الرسمي للجيش على موقع التواصل الاجتماعي إلا الاستسلام، أو مواجهة مصير مشابه لما واجهه قائد كتيبة الشجاعية “وسام فرحات”، وكذلك القيادي “يونس مشتهى”.

وكان”أفيخاي أدرعي” قد أعلن أمس مقتل السابق أسماؤهم في الغارات التي استهدفتها طائرات جيش الاحتلال، وجاء ذلك من أجل تحذير هؤلاء القادة لتسليم أنفسهم والاستسلام قبل استهداف الحي يالعديد من الغارات الجوية.

قصف 50 عمارة

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي قصف أكثر من 50 عمارة سكنية ومنزلاً في حي الشجاعية والذي تم استهدافه أمس السبت، وذلك بالإضافة إلى مناطق أخرى في نفس القطاع، مما أسفر عن وجود قتلى وجرحى خلال الساعات الماضية، وسط حالة من الحزن سيطرت على الجميع.

عدد الشهداء

Palestinians gather at the site of Israeli strikes on houses in Bureij in the central Gaza Strip،November 2، 2023. REUTERS/Mohammed Fayq Abu Mostafa TPX IMAGES OF THE DAY

أفاد المكتب الإعلامي في غزة عن مقتل نحو 700 على الأقل خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، وذلك نتيجة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت العديد من المنازل والعمارات خلال الساعات الماضية، وكانت الهدنة الإنسانية قد انهارت مع صباح يوم الجمعة الماضية.

والجدير بالذكر أنه قد تعالت العديد من التحذيرات العربية من تهجير الفلسطينيين، كما تصاعدت الدعوات الفرنسية الأمريكية من أجل تجنب قتل المزيد من الفلسطينيين خلال الفترة القادمة، وأسفرت الحرب على قطاع غزة عن مقتل أكثر من 15500 شخص أغلبهم من الأطفال والنساء.

#عاجل هذا البلاغ موجه لقادة كتيبة الشجاعية في حماس: اعتبِروا هذا الإشعار إشعارًا أخيراً.

🔻إنكم جميعًا مستهدَفون. جيش الدفاع سيعمل بقوة شديدة للغاية في الحي من أجل تفكيك البنى التحتية الحمساوية الارهابية. أمامكم خياران:

⭕الاستسلام ووضع أسلحتكم

⭕البقاء ومواجهة مصير مشابه لذلك… pic.twitter.com/MifzrLQOXS — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 3, 2023

كما حثت النازحين الفلسطينيين على ترك مدينة خان يونس ومحيطها في أسرع وقت، مع ضرورة التوجه إلى رفح القريبة من الحدود المصرية، وذلك تمهيداً لعمليات عسكرية أوسع في جنوب القطاع والذي يقتظ بالعديد من السكان.