إشادة ترامب بأمان المصريين ودور القيادة في ترسيخ الاستقرار

لفت الرئيس الأمريكي الأنظار بتصريحاته الأخيرة التي أبدى فيها إعجابه بالوضع الداخلي في مصر، مؤكدًا أن المجتمع المصري يتميز بالتماسك والاستقرار مقارنة بالعديد من الدول حول العالم.

ما قاله عن المجتمع المصري

قال ترامب في لقاء إعلامي إن المصريين “ليس لديهم عنف”، موضحًا أن الجرائم في مصر تختلف عن تلك المنتشرة في الولايات المتحدة، وأضاف مازحًا: “قد تتعرض لأن يضربك أحد على رأسك بمضرب بيسبول، لكنها ليست جرائم عنف بالشكل الذي نراه هنا”.

وأكد أن المصريين يتميزون بالصلابة والانضباط، مشيرًا إلى أن الأمن في مصر أصبح نموذجًا يُحتذى به، وأن القيادة القوية قادرة على تحويل أي دولة إلى مكان أكثر استقرارًا وأمانًا.

مقارنة بين الأمن في مصر وأمريكا

أوضح ترامب أن ما يميز التجربة المصرية هو الصرامة في تطبيق القانون والقدرة على فرض النظام، لافتًا إلى أن بعض حكام الولايات الأمريكية “بحاجة إلى أن يكونوا أكثر قوة وصرامة مثل القيادة المصرية”، على حد وصفه.

وأضاف أن الأمن يبدأ من القيادة، وأن امتلاك رؤية واضحة وقوة في إدارة الدولة يمكن أن يغيّر الواقع بشكل كامل، مستشهدًا بالتطور الملحوظ الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة على المستويين الأمني والمجتمعي.

كما أشاد بالأجواء الآمنة التي يشعر بها الزائر عند قدومه إلى البلاد، قائلاً إن أي شخص يمكنه السير في الحديقة أو في الشارع دون أن يتعرض للسرقة أو المضايقة، معتبرًا ذلك دليلًا على حالة الاستقرار التي تعيشها مصر.

تفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي

وجاءت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعبّر عن مزيج من الفخر والدعاء لمصر بالأمن والاستقرار، حيث تفاعل عدد من المستخدمين مع تصريحات الرئيس الأمريكي على نطاق واسع.

ونشر الحساب @alshaarawyali تعليقًا قال فيه:

“الله أكبر في عينك.. ربنا يديم علينا الأمن والأمان، آمين يا رب العالمين 🇪🇬”

فيما شاركت @its_mareyim بدعاء جاء فيه:

“اللهم احفظنا”

وكتب المستخدم @s.egy2025 متسائلًا بسخرية:

“ده AI ولا بجد؟ إحنا فين وهم فين؟ تعيش يا سيسي وانت حاميها”

وتنوّعت التعليقات بين الإشادة بكلام ترامب وبين الفخر بالتحسّن الأمني الذي تشهده البلاد خلال السنوات الأخيرة.