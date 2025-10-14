إشادة أمريكية بدور مصر وإسرائيل ودعوة لتكاتف الدول الكبرى من أجل السلام

تتواصل الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط عقب الإعلان عن خطة جديدة لإنهاء النزاع في غزة، وسط إشادة واسعة بالدبلوماسية المصرية التي تضطلع بدور محوري في تنفيذ مراحل الاتفاق المقبلة.

تصريحات حول خطة السلام الجديدة

أكد الرئيس الأمريكي أن مصر وإسرائيل حققتا إنجازات ملموسة في مسار تحقيق السلام الإقليمي، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين القوى الكبرى لضمان استكمال ما تحقق من تقدم خلال الأشهر الماضية. وأوضح أن الجهود الأمريكية تركز على ترسيخ السلام الشامل في المنطقة، معتبرًا أن الوضع في غزة يمثل جزءًا من هذا المسار الذي يستهدف إنهاء التوتر وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار.

الجهود الإقليمية والدولية لدعم استقرار المنطقة

من جانبه، أوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن مصر ستتولى دورًا رئيسيًا في تطبيق اتفاق غزة خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بخبرتها في التوسط بين الأطراف المختلفة وإدارة الملفات الحساسة في المنطقة. وقال: “سيلعب المصريون دورًا محوريًا في تنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو إحلال السلام الدائم.”

تفاصيل خطة التسوية في غزة

تتضمن الخطة التي تم الإعلان عنها في 29 سبتمبر عشرين بندًا رئيسيًا، من أبرزها وقف إطلاق النار الفوري مقابل الإفراج عن الأسرى خلال 72 ساعة، وانتقال إدارة قطاع غزة إلى حكومة تكنوقراط بإشراف دولي، دون مشاركة أي فصائل مسلحة. وتشرف لجنة دولية على المرحلة الانتقالية لضمان تنفيذ بنود الاتفاق.

التزامات الأطراف وإنهاء الصراع

وبحسب وكالة رويترز، التزمت حركة حماس ببند نزع السلاح المدرج في خطة السلام، في خطوة وصفت بأنها مؤشر على اقتراب نهاية الصراع المسلح في غزة وبدء مرحلة جديدة من التعاون لإعادة الإعمار وترسيخ الاستقرار في المنطقة.

انعكاسات الاتفاق على استقرار المنطقة

يرى محللون أن الاتفاق يمثل نقطة تحول في مسار العلاقات الإقليمية، إذ يعيد ترتيب أولويات الأمن والسلام في الشرق الأوسط على أسس أكثر واقعية وتعاونية. كما يُتوقع أن يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة الإعمار في غزة وتعزيز الشراكات الاقتصادية والسياسية بين دول المنطقة، بما يسهم في خفض التوترات وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا تدعم جهود التنمية والسلام الدائم.