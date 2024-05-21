إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ_9 اليوم وبيان من جماعة أنصار الله الحوثية بعدد الطائرات التي تم إسقاطها حتى الآن

أصدرت جماعة أنصار الله الحوثية منذ قليل بياناً رسمياً على لسان متحدثها العسكري العميد يحيى سريع، وخلال البيان أكدت الجماعة على تمكنها من إسقاط طائرة جديدة اليوم من نوع MQ_9، وتم إسقاط الطائرة في أجواء محافظة البيضاء باليمن.

ووفق بيان جماعة الحوثي فإن إجمالي أعداد الطائرات الأمريكية التي تم إسقاطها حتى الآن من نوع MQ_9 بلغت نحو خمس طائرات، وجاءت هذه العمليات خلال ما أطلقت عليه الجماعة إسم معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.

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وأشارت جماعة أنصار الله على استمرارها في تطوير قدراتها الدفاعية، من أجل التصدي للعدوان الأمريكي البريطاني على الأراضي اليمنية، وأكدت على استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية لنصرة الشعب الفلسطيني، ولن تتوقف هذه العمليات حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.