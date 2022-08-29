إسطنبول.. مسجد تقسيم يشهد تخريج أول دفعة من حفظة القرآن الكريم

أفادت وكالة الأناضول، أن مسجد تقسيم شهد تخريج أول دفعة من حفظة القرآن الكريم، وذلك من معهد التحفيظ المتخصص في القرآن الكريم، والتابع للمسجد، حيث استلم 31 حافظاً شهاداتهم من المعهد أثناء حفل تم إقامته في المسجد يوم الأحد الموافق 28 أغسطس 2022، بعد اجتياز الحفظة لاختبار رئاسة الشؤون الدينية التركية بنجاح.

وقال مدير المعهد رجب جنيك، في تصريحات لعدد من الصحف التركية، أن الجهود المبذولة في تحفيظ القرآن الكريم تتكلل بالنجاح، والتوفيق، فقد تخرج الآن حفاظ يحققون المراكز الأولى في تركيا والعالم، وذلك في أي مسابقة تتم مشاركتهم بها.

وأكد رئيس قسم تحفيظ القرآن الكريم في رئاسة الشؤون الدينية “إبراهيم يلماز”، أنه يتم تسليم 12 ألف شهادة سنويا لحفظة القرآن الكريم.

مسجد تقسيم

وافتتح مسجد تقسيم في إسطنبول في شهر مايو/أيار الماضي، ليكون معلماً مهما من أهم معالم الثقافة الإسلامية في مدينة اسطنبول، وشارك في افتتاحه كبار المسؤولين السياسيين في تركيا.

تبلغ مساحة مسجد تقسيم، 2485 متراً، ويتسع لحوالي 2575 مصلياً بحسب وكالة الأنباء العالمية (رويترز)، ويضم المسجد موقفا للسيارات يتألف من 3 طوابق تحت الأرض، ويتسع لـ165 سيارة، ويضم طابقاً خاصاً للنساء بمساحة 320 متراً مربعاً، بحيث يتسع لحوالي 375 مصلية.

جدير بالذكر، أن المسجد يقع في ميدان تقسيم، وهو أحد أشهر المواقع في المدينة اسطنبول، وقام بتصميمه المهندسان المعماريان التركيان سليم دالامان، وشفيق بيرقية، ويقع في جوار المسجد، كنيسة الأرمن الكاثوليك، وكنيسة الروم الأرثوذكس.