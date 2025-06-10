إسرائيل وحركة حماس أمام فرصة جديدة.. مبادرة قطرية لوقف إطلاق النار بضمانات أمريكية

كشفت دولة قطر يوم الثلاثاء عن مقترح جديد يهدف إلى تجاوز الخلافات بين حركة حماس وإسرائيل، في إطار مساعي وقف القتال في قطاع غزة.

وذكر الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد أن هذه المبادرة نوقشت خلال اتصال هاتفي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحضور المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف، مما قد يمهد الطريق لتقدم ملموس في المفاوضات. ونقل مصدر أمريكي عن الجهود الرامية إلى “ابتكار صيغة مرنة لا تشترط وقف إطلاق النار الدائم، لكنها قابلة للتطبيق من قبل حماس”. كما أكد مسؤول إسرائيلي أن “الدوحة تتمتع بثقة الحركة، مما يعزز فرص تحقيق تقدم بعد تدخل قطر بهذا الشأن”.

من جهتها، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الولايات المتحدة وقطر والوسطاء يعملون على صياغة ضمانات لإنهاء الحرب، حيث تركّز المفاوضات الحالية بشكل أساسي على تقريب وجهات النظر بين الدوحة والحركة. ويُتوقع أن يحظى الاقتراح، في حال تبنيته واشنطن، بالموافقة الإسرائيلية أيضاً. في سياق متصل، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن الرئيس ترامب تأكيده على ضرورة إنهاء الحرب في غزة خلال اتصاله بنتنياهو، معتبراً أن “استمرارها لم يعد له مبرر”. كما حذر نتنياهو من أي تصعيد عسكري ضد إيران في ظل التقدم المحرز في المحادثات معها.