إسرائيل والالتزام بالقانون الدولي.. نتنياهو يؤكد التزامه بالدفاع عن بلاده

في أعقاب القرار الصادر، اليوم الجمعة، من محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التي قامت جنوب أفريقيا برفعها ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، أكد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو التزام بلاده “المقدس” بمواصلة الدفاع عن بلاده وشعبها.

بن يمين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل المصدر يوتيوب قناة IsraeliPM عدل عليها المحرر أبو عاصم إبراهيم

الالتزام بالقانون الدولي

أشار نتنياهو إلى أن التزام إسرائيل بالقانون الدولي لا يتزعزع، مؤكدًا في الوقت نفسه على التزامهم المقدس بمواصلة الدفاع عن بلادهم وشعبهم، جاء ذلك خلال كلمته التلفزيونية بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بـ اتخاذ جميع التدابير لمنع أعمال الإبادة في غزة، حيث قتلت تل أبيب أكثر من 26000 شخص وحولت مباني غزة إلى أنقاض.

الحق في الدفاع عن النفس

أكد نتنياهو أن لدى إسرائيل الحق الكامل في الدفاع عن نفسها، مضيفًا أن المحاولة البغيضة لنفي إسرائيل هذا الحق الأساسي هي تمييز واضح ضد الدولة اليهودية، وتم رفضها من طرف محكمة العدل الدولية، وأكد أن تهمة الإبادة الجماعية الموجهة إلى إسرائيل هو “زائف” و”فج”، مع إعادة تأكيده على أن إسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها ضد حماس.

الحرب ضد حماس

وفقًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بدأت الحرب بعد اقتحام حماس للحدود في 7 أكتوبر، وهي حرب ضد المجموعة وليس ضد المدنيين الفلسطينيين. وأضاف قائلا “سنواصل تيسير المساعدات الإنسانية والقيام بكل ما هو ضروري للحفاظ على سلامة المدنيين، حتى مع استخدام حماس المدنيين كدروع بشرية”.