إسرائيل: غزة معركة صعبة علينا وسنرد بقوة على هجمات حزب الله

لا تزال المقاومة الفلسطينية تقف بقوة في وجه جيش الاحتلال الصهيوني بكل ما أوتيت من قوة وثبات وبالرغم من استشهاد الآلاف من الفلسطينيين الأحرار في غزة ولكن المقاومة الفلسطينية نجحت في تكبيد الجيش الإسرائيلي مليارات الدولارات بالإضافة إلى قتل المئات من الجيش الصهيوني وإصابة الآلاف الآخرين.

صعوبة المعركة في غزة وصمود المقاومة الفلسطينية

إسرائيل بالرغم من أنها اعترفت بالخسارة الفادحة ماديًا وبشريًا ولكنها تواصل في معركتها بغزة طبقًا لما أعلنه المتحدث الرسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هغاري في مؤتمر صحفي له بالأمس ولم يستقبل خلاله أي أسئلة من الصحفيين ولكنه صرح فيه بتصريحات كثيرة تدل على مدى صعوبة المعركة في غزة وصمود المقاومة الفلسطينية في وجه الكيان الصهيوني.

سقوط الكثير من القتلى في الجيش الإسرائيلي

وأكد المتحدث الرسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هغاري بأن المعركة في غزة ليست بالأمر السهل ولكنها صعبة خاصة في ظل سقوط الكثير من القتلى في الجيش الإسرائيلي، كما أكد بأن الجيش الإسرائيلي قام بتدمير جزء كبير من البنية التحتية لحركة حماس في غزة بالإضافة إلى اعتقال بعض عناصر حماس وتم نقلهم إلى تل أبيب من أجل التحقيق معهم .

الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة على أي هجمات يشنها حزب الله

وفي الجهة الآخرى قال المتحدث الرسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هغاري بانه في ظل استمرار الحرب في غزة ولكن الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة على أي هجمات يشنها حزب الله على الحدود مع لبنان وجاهزيتها على أي مواجهات مع حزب الله؛ جائت هذه التصريحات خلال المؤتمر بعدما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن جاهزية استعداد الجيش الإسرائيلي للانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب في غزة وأضافت هيئة البث الإسرئيلية بأنه سيكون هناك قتالًا بشكل مستهدف.

خسائر مادية وبشرية في صفوف الجيش الإسرائيلي يتكبدها يوميًا

وفي سياق متصل كشف جيش الاحتلال الصهيوني بأن هناك خسائر مادية وبشرية في صفوف الجيش الإسرائيلي يتكبدها يوميًا خلال الحرب في غزة حيث أعلن عن مقتل 5 من جنود الجيش منذ الجمعة في معارك في قطاع غزة، 4 عسكريين جنوباً، والخامس السبت في شمال القطاع، مشيرًا بأن حصيلة قتلى الجنود الإسرائيليين وصلت لـ 144 قتيلًا منذ أن بدأ الجيش الإسرائيلي في 27 تشرين الأول/أكتوبر عملية برية في قطاع غزة، وهذه الإحصائية طبقًا للجيش الإسرائيلي.