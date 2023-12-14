إسرائيل تمتنع عن إرسال رئيس الموساد إلى قطر لاتفاق جديد حول الأسرى مع حماس

رفض مجلس الحرب في إسرائيل، اليوم الخمس الموافق في 14 ديسمبر 2023، إرسال رئيس الموساد إلى قطر لاتفاق تبادل الأسرى مع حماس، معلنًا أنه سينتظر إشارة من حركة حماس وفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية.

مجلس الحرب الإسرائيلي المصدر يوتيوب قناة Al Mashhad المشهد

وفي تقرير نشرته القناة 13 الإسرائيلية، كشف أن مجلس الحرب يواجه اختلافات حول الجهود الجارية للوصول إلى اتفاق جديد مع حماس بشأن تبادل الأسرى، ووفقًا للتقرير عارض المجلس الاقتراح الأخير بإرسال رئيس الموساد، دافيد بارنيا، إلى قطر لتعزيز المفاوضات.

كان بني غانتس، عضو مجلس الحرب، مؤيدًا لأن تتخذ إسرائيل مبادرة في التفاوض بشأن التبادل، إلا ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت يعتقدان أنه يجب على إسرائيل انتظار إشارات من حماس.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية سابقًا أن إسرائيل مستعدة لاستئناف الاتصال مع وسطاء للإفراج المحتمل عن أسرى إسرائيليين آخرين محتجزين في غزة على أن يتم تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الجديد ضمن إطار هدنة إنسانية، وسيشمل النساء اللاتي لا يزلن في الأسر، والمرضى، والجرحى، وكبار السن، وفقًا لتقرير القناة 12 الإسرائيلية، ونقلت القناة عن مصدر عسكري قوله إن شدة القتال بدأت تفتح الطريق لتبادل أسرى محتمل يجب ألا يفوت.

وكان قد تم تنفيذ تبادل للأسرى بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية خلال هدنة إنسانية دامت أسبوعًا في غزة، أسفر عن إطلاق سراح 84 إسرائيليًا و24 أجنبيًا مقابل الإفراج عن 240 فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية من بينهم 71 امرأة و169 طفلًا.

وبحسب سلطات صحة غزة، لقي ما لا يقل عن 18,787 فلسطينيًا حتفهم وأصيب 50,897 آخرون في الهجوم الإسرائيلي منذ بدء العملية العسكرية البرية.