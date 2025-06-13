إسرائيل تمتلك الكثير.. ترامب: بعض المتشددين في إيران تحدثوا بشجاعة.. لكن الهجمات التالية ستكون أشد قسوة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان عاجل نشره عبر حساباته عل مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على الهجوم الإسرائيلي على إيران الذي وقع فجر اليوم الجمعة، وأسقط العشرات من قيادات الجيش الإيران وعلماء من طهران، إنه منح إيران فرصة تلو الأخرى لإبرام اتفاق، مضيفا: “قلت لهم، بأشد العبارات، “فقط افعلوها”، لكن مهما حاولوا، ومهما اقتربوا، لم يتمكنوا من إنجاز ذلك.

تحذيرات ترامب لـ إيران

أضاف ترامب في تعليقاته قائلا: قلت لهم إن ما ينتظرهم سيكون أسوأ بكثير مما يعرفونه أو يتوقعونه أو قيل لهم، وأن الولايات المتحدة تصنع أفضل وأفتك المعدات العسكرية في العالم، وبفارق كبير، وأن إسرائيل تمتلك الكثير منها، وهناك المزيد في الطريق – وهم يعرفون جيدًا كيف يستخدمونها.

وأشار ترامب في حديثه إلى أن بعض المتشددين الإيرانيين تحدثوا بشجاعة، لكنهم لم يكونوا يعلمون ما الذي كان على وشك الحدوث.. إنهم جميعًا أموات الآن، وما سيأتي سيكون أسوأ!، متابعا: لقد حدث بالفعل قدر كبير من القتل والدمار، لكن لا يزال هناك وقت لإنهاء هذه المجزرة، فالهجمات التالية المخطط لها ستكون أشد قسوة. يجب على إيران أن تُبرم اتفاقًا، قبل أن لا يبقى شيء، وقبل أن تضيع بقايا ما كان يُعرف يومًا بالإمبراطورية الفارسية.

واختتم ترامب: لا مزيد من الموت، لا مزيد من الدمار، فقط افعلوها… قبل فوات الأوان.

وأكد ترامب في حديثه لـ ويل ستيت جورنال أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، ويعتزم التحدث معه مجددا.

رسالة إيران لمجلس الأمن

أفادت قناة إكسترا نيوز أن إيران قالت في رسالة لمجلس الأمن: سنرد بحزم على تصرفات إسرائيل غير القانونية، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على إيران الي خلف دمار شامل في شمال طهران.

هجوم إسرائيل على إيران

وقع الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة 13 يونيو 2025، هجوم من الاحتلال الإسرائيلي على إيران نحو 20 قائدا من جنرالات إيرانية في ضربات استباقية إسرائيلية وصفها وزير الدفاع الإسرائيلي بـ الوقائية ضد طهران في عملية عرفت باسم عملية الأسد الصاعد.

هجوم إسرائيل استهدف مواقع تخصيب اليورانيوم مواقع عسكرية واستراتيجية كبيرة في إيران بعدما تم إعلان سقوط رئيس الأركان “باقري”، وكذلك قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، وكبار العلماء النوويين، إلى جانب آخرين.

وقُتل قائد الحرس الثوري، حسين سلامي، وعدد من القادة العسكريين والعلماء في المجال النووي، جراء الضربة الإسرائيلية التي استهدفت عدة مواقع في إيران.