أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الجمعة أن الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت مصر كانت قد أطلقتها جماعة الحوثيين المتمردة في اليمن.

إسرائيل تكشف لمصر مصدر إطلاق الصواريخ والطائرات مسيرة

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية في هذا الشأن.

وقد ذكر الجيش المصري أن طائرة مسيرة مجهولة الهوية سقطت صباح الجمعة بجوار أحد المباني بالقرب من مستشفى طابا، مما أسفر عن إصابة ستة أشخاص بجروح طفيفة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأكد المتحدث العسكري المصري أن هذا الحادث يخضع للتحقيق من قبل لجنة خاصة تم تشكيلها من الجهات المعنية.

وبعد ساعات من الحادث الأول فقد تلقت مدينة نويبع في جنوب سيناء ضربة من مقذوف حيث سقطت قذيفة في منطقة صحراوية ولحسن الحظ لم تحدث خسائر بشرية، ويتم حاليًا جمع المعلومات وإجراء التحقيقات لتحديد مصدر هذا المقذوف.

وتقع طابا على رأس خليج العقبة وتبعد حوالي 7 كيلومترات عن مدينة إيلات الإسرائيلية و220 كيلومترًا عن قطاع غزة.

وأكد مصدر سيادي مصري أن مصر تحتفظ بحقها في الرد على هذه الاعتداءات، وعند تحديد جهة إطلاق الصواريخ ستكون كل الخيارات متاحة للتعامل معها.