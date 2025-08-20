إسرائيل تعزز قدراتها الجوية بصفقة جديدة لشراء طائرتي تزويد بالوقود من أمريكا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية منذ قليل أن تل أبيب اتفقت مع الولايات المتحدة على شراء طائرتين عسكريتين للتزود بالوقود من طراز “KC-46” من إنتاج شركة بوينغ في صفقة تقدر قيمتها بحوالي نصف مليار دولار.

وذكرت قناة 12 العبرية أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة إسرائيل لتقوية أسطولها الجوي حيث سترفع عدد الطائرات المخصصة للتزود بالوقود إلى ست بعد أن كانت قد حصلت سابقاً على أربع طائرات من الطراز نفسه.

وبحسب موقع إسرائيل ناشيونال نيوز فقد أوفد المدير العام لوزارة الدفاع اللواء أمير برعام بعثة رسمية إلى الولايات المتحدة للتوقيع على العقد مع واشنطن.

وأشار إلى أن الطائرتين ستخضعان لتجهيزات خاصة بأنظمة إسرائيلية تلائم متطلبات سلاح الجو.

وأضاف برعام أن هذه الطائرات ستعزز الذراع الاستراتيجية بعيدة المدى للجيش الإسرائيلي ما يمنحه قدرة أكبر على الوصول إلى مسارح عمليات بعيدة بقوة ونطاق أوسع.

يُشار إلى أن طائرة “KC-46A Pegasus” قادرة على الطيران لمسافة تصل إلى 6,385 ميل بحري بسرعة 530 ميل/ساعة، وتحمل ما يقارب 29.5 طن من الوقود أو الشحن إضافة إلى قدرتها على تزويد عدة طائرات بالوقود في آن واحد.