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إسرائيل تعترف لأول مرة بـ تمكن حماس من إصابة طائرة حربية.. وفيديو متداول للحظة سقوطها

معز الصافي

كشفت تقارير إخبارية قبل قليل، عن إعلان الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم إصابة طائرة حربية تابعة لسلاح الجو بصاروخ مضاد للدبابات تم إطلاقه من قبل عناصر المقاومة الإسلامية حماس، في الوقت الذي أشارت فيه الحركة إلى تدمير عدد من الآليات العسكرية.

إسرائيل تعترف لأول مرة بـ تمكن حماس من إصابة طائرة حربية.. وتدمير آليات عسكرية

حماس تصيب طائرة حربية إسرائيلية بصاروخ مصدر الصورة: dw

إصابة طائرة حربية إسرائيلية

وبالرغم من إعلان الجيش الإسرائيلي عن إصابة طائرة تابعة لسلاح الجو، إلا أنه لم يكشف عن مصير تلك الطائرة حتى الآن.

كما أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن كتائب القسام تمكنت يوم السبت الماضي من استهداف مروحية إسرائيلية من طراز “يسعور” على متنها 50 جنديًا، إلا أنها في الوقت ذاته أيضًا لم تتحدث عن مصير الجنود الذين كانوا على متن الطائرة.

ومن ناحية أخرى، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لمقطع فيديو قيل إنه للحظة إسقاط الطائرة الحربية، إلا أنه لم يتم تأكيده أو نفيه من الجانب الإسرائيلي.

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معز الصافي

صحفي حُر ومهتم بالصحافة الإلكترونية أتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة أؤمن بقدرتي على مواكبة التغيرات المستمرة في مجال عملي وتقديم ملعومات مفيدة وجادة للمتابع دون تضليل أو كذب، أهوى القراءة والإطلاع مافضل تغطية الأحداث السياسية.

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