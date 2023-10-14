إسرائيل تعترف لأول مرة بـ تمكن حماس من إصابة طائرة حربية.. وفيديو متداول للحظة سقوطها

كشفت تقارير إخبارية قبل قليل، عن إعلان الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم إصابة طائرة حربية تابعة لسلاح الجو بصاروخ مضاد للدبابات تم إطلاقه من قبل عناصر المقاومة الإسلامية حماس، في الوقت الذي أشارت فيه الحركة إلى تدمير عدد من الآليات العسكرية.

حماس تصيب طائرة حربية إسرائيلية بصاروخ مصدر الصورة: dw

إصابة طائرة حربية إسرائيلية

وبالرغم من إعلان الجيش الإسرائيلي عن إصابة طائرة تابعة لسلاح الجو، إلا أنه لم يكشف عن مصير تلك الطائرة حتى الآن.

كما أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن كتائب القسام تمكنت يوم السبت الماضي من استهداف مروحية إسرائيلية من طراز “يسعور” على متنها 50 جنديًا، إلا أنها في الوقت ذاته أيضًا لم تتحدث عن مصير الجنود الذين كانوا على متن الطائرة.

🚨 عاجل إسقاط طائرة حربية إسرائيلية في سماء غزة وهبوط الطيار في المظلة! #طوفان_الاقصى_ pic.twitter.com/SxxUbVOHCX — التقرير العربي (@AltaqreirAlarab) October 13, 2023

ومن ناحية أخرى، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لمقطع فيديو قيل إنه للحظة إسقاط الطائرة الحربية، إلا أنه لم يتم تأكيده أو نفيه من الجانب الإسرائيلي.