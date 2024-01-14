إسرائيل تشهد إضرابًا واسع النطاق تضامنًا مع الرهائن في غزة بعد 100 يوم من الحرب

أكثر من 150 شركة في إسرائيل بدأت إضرابًا يستمر لمدة 100 دقيقة وذلك تعبيرًا عن تضامنها مع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة بعد مرور 100 يوم على اندلاع الحرب.

الإضراب في إسرائيل يستمر 100 دقيقة

وتشمل الشركات المشاركة في الإضراب سلسلة المطاعم الشهيرة (ماكدونالدز)، وشركة (ميتا إسرائيل)، و(الوكالة اليهودية لأجل إسرائيل) وغيرها وفقًا لصحيفة (تايمز أوف إسرائيل).

وقد شمل الإضراب أيضًا أكثر من 100 سلسلة ملابس وسلع منزلية، مثل (فوكس هوم) و(بيلا بونج) و(جولف كو).

بالإضافة إلى ذلك فقد شاركت الجامعات والمدارس في جميع أنحاء إسرائيل في الإضراب حيث تم تعليق الدروس مؤقتًا.

وقد عبّر آلاف الإسرائيليين عن تضامنهم مع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في غزة من خلال تجمع حاشد في تل أبيب يوم السبت.

وفي مكان قريب من موقع الإضراب فقد تم بناء نفق في ساحة المدينة ويشبه الأنفاق التي يُعتقد أن حماس تحتجز الرهائن داخلها.

وقد احتجزت حماس نحو 240 شخصًا كرهائن خلال هجومها في السابع من أكتوبر الماضي، وأفادت إسرائيل بأن أكثر من 100 منهم لا يزالون محتجزين في غزة، في حين تم تأكيد مقتل 25 منهم.

وقد تم إطلاق سراح حوالي 100 رهينة خلال وقف إطلاق النار في نهاية نوفمبر كجزء من اتفاق توسطت فيه قطر بين إسرائيل وحماس لتبادل الأسرى الفلسطينيين.